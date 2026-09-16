ÖGB-Prischl: Österreich muss vorhandene Fachkräfte und deren Qualifikationen besser nutzen

Wien (OTS) -

Die heute präsentierte Studie der AK Wien bestätigt: Viele geflüchtete Menschen können ihre mitgebrachten Qualifikationen und ihre Berufserfahrung am österreichischen Arbeitsmarkt nicht entsprechend einsetzen. „Hier lassen wir viel Potenzial ungenutzt“, kritisiert ÖGB-Arbeitsmarktexperte Alexander Prischl und fordert bessere Rahmenbedingungen: „Es braucht endlich bessere Möglichkeiten, damit Menschen ihre Ausbildung auch tatsächlich im Beruf einsetzen können.“

Der ÖGB fordert schnellere und einfachere Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse, gezielte Sprachförderung sowie bessere Zugänge zu und mehr Geld für Aus- und Weiterbildung.

Auch eine flächendeckende und leistbare Kinderbetreuung sei entscheidend, damit insbesondere Frauen ihre Qualifikationen am Arbeitsmarkt einbringen können. „Es reicht nicht, Menschen möglichst schnell in irgendeinen Job zu bringen. Ziel muss sein, dass sie entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten können – und zwar unter fairen Arbeitsbedingungen“, so der Gewerkschafter. „Wenn Österreich über Fachkräftemangel spricht, muss es auch darüber sprechen, warum vorhandene Qualifikationen nicht genutzt werden. Genau hier muss die Politik ansetzen“, betont Prischl.

Auch die Forderung nach einem Spurwechsel unterstützt der ÖGB. Wer bereits erfolgreich am Arbeitsmarkt integriert ist, soll bei einem negativen Asylbescheid eine realistische Möglichkeit bekommen, über einen anderen Aufenthaltstitel wie die Rot-Weiß-Rot-Karte im Land zu bleiben. „Wenn Menschen hier arbeiten, ihre Qualifikationen einbringen und gebraucht werden, braucht es einen rechtssicheren Weg, wie sie auch bleiben können“, so Prischl abschließend.