  • 16.09.2026, 12:20:13
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  • OTS0132

WKÖ-Menz: Energiepaket jetzt rasch und zielgenau umsetzen

Industrie begrüßt Maßnahmen gegen hohe Strompreise – Industriestrompreis und Strompreiskompensation müssen ohne Verzögerung ab 2027 wirksam werden

Wien (OTS) - 

„Maßnahmen, die den Strompreis senken, sind angesichts der zuletzt stark gestiegenen Strompreise dringend notwendig und ausdrücklich zu begrüßen“, sagt Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zum heute vorgestellten Energiepaket der Bundesregierung.

Zielgenaue Entlastung für die Industrie rasch sicherstellen

Angesichts des für alle vorgesehenen Energiepreis-Krisenmechanismus ist für die Industrie entscheidend, dass jene Branchen, die im internationalen Wettbewerb stehen, zielgerichtet unterstützt werden. „Industriestrompreis und Strompreiskompensation müssen jetzt ohne weitere politische Verzögerungen und ohne Junktime gesetzlich verankert werden, damit sie 2027 starten können“, betont Menz. Die Unterstützung müsse rasch, wirksam und mit möglichst geringem bürokratischem Aufwand bei den Unternehmen ankommen.

Strukturelle Reformen bleiben unverzichtbar

„Industriestrompreis, Strompreiskompensation und Energiepreis-Krisenmechanismus sind wichtige Entlastungsinstrumente. Sie können aber die noch ausstehenden Reformen des Strommarktes nicht ersetzen“, so Menz. Ziel müsse ein dauerhaft wettbewerbsfähiger Zugang der Industrie zu kostengünstigem Strom sein. Das sei angesichts der geopolitischen Realitäten ebenso notwendig wie mit Blick auf die erforderliche Budgetdisziplin.

Keine Schlechterstellung gegenüber Deutschland

Die WKÖ-Bundessparte Industrie lehnt jedoch weiterhin eine Übererfüllung von EU-Vorgaben ebenso ab wie Schlechterstellungen österreichischer Unternehmen im Vergleich zu anderen EU-Staaten wie Deutschland. „Nur rasche, treffsichere und unbürokratische Maßnahmen sichern Wettbewerbsfähigkeit, Standort und Beschäftigung“, so Bundessparte Industrie-Obmann Menz abschließend. (PWK442/JHR)

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