  • 16.09.2026, 12:01:32
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PRO-GE Binder zu Industriestrompaket: Erfolg der Gewerkschaften – Förderungen werden an Arbeitsplatzgarantien geknüpft

Österreichische Industrie erhält notwendige Unterstützung im Bereich der Stromkosten

Wien (OTS) - 

Erfreut über die endgültige Einigung auf das Industriestrompaket zeigt sich der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Reinhold Binder: „Die österreichische Industrie steht im internationalen Wettbewerb. Deshalb ist es zu begrüßen, dass mit dem Industriestrompaket die hohen Strompreise abgefedert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Förderungen nur dann zur Gänze in Anspruch genommen werden können, wenn Arbeitsplätze abgesichert werden. Das ist ein Erfolg der Gewerkschaften, die immer wieder eingefordert haben, dass die Vergabe von Förderungen an Kriterien wie Arbeitsplatzsicherheit und Standortgarantien geknüpft werden muss.“

Für die Ausweitung des bereits bestehenden Standortabsicherungsgesetzes und den neuen Industriestrompreis stehen 250 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Für die Finanzierung werden die Mehreinnahmen aus dem bestehenden Energiekrisenbeitrag herangezogen. „Energiekonzerne haben in den letzten Jahren enorme Gewinne gemacht, während alle anderen unter den explodierenden Preisen für Strom und Gas gelitten haben. Es ist daher gerecht, dass ein Teil der Übergewinne dafür verwendet wird, die heimische Industrie zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schützen“, sagt Binder.

Darüber hinaus werde mit dem Energiepreiskrisenmechanismus für Strom auch dafür gesorgt, dass Haushalte entlastet werden, sollte der Strompreis über 16,5 Cent pro kWh netto ansteigen. „Das zeigt, dass man aus den letzten Krisen gelernt hat. Rechtzeitig einzugreifen ist besser, anstatt die Teuerung wie in der Vergangenheit einfach durchrauschen zu lassen“, so der Gewerkschaftsvorsitzende.

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