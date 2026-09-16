  • 16.09.2026, 11:53:02
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SPÖ-Herr: Trinkwasser muss geschützt und sicher bleiben

Wien (OTS) - 

„Wasser ist keine Ware, sondern ein öffentliches Gut. Es darf nicht darum gehen, wer mit Wasser möglichst viel Profit machen kann, sondern darum, dass jeder Mensch auch in Zukunft verlässlich Zugang zu sauberem und leistbarem Trinkwasser hat. Wasser schützen, Versorgung sichern – genau dafür setzt sich die SPÖ seit Jahren ein“, sagt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr anlässlich der heute präsentierten Studie der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW). Diese zeigt: Der Schutz des Grundwassers und Investitionen in die Versorgungssicherheit sind für die Bevölkerung besonders wichtig. ****

Die SPÖ setzt sich seit Langem für klare Prioritäten bei der Nutzung unserer Wasserressourcen ein: „Wenn Wasser knapp wird, muss Trinkwasser Vorrang haben. Das muss gesetzlich eindeutig geregelt sein und darf nicht von Einzelinteressen abhängen.“ Herr pocht auf die rasche Umsetzung des Wasserentnahmeregisters, damit transparent wird, wo und wie viel Wasser von großen Verbrauchern entnommen wird: „Für einen Haushalt ist ein Wasserzähler völlig normal. Das sollte es auch für große Verbraucher wie Unternehmen sein.“

Auch beim Schutz der Wasserressourcen brauche es mehr Konsequenz. „Die Klimakrise verändert unseren Wasserhaushalt. Deshalb müssen wir unsere Grundwasserreserven schützen und die Trinkwasserversorgung langfristig absichern. Die Gemeinden leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag“, so Herr.

„Die Menschen erwarten zu Recht, dass die Politik beim Trinkwasser vorsorgt und nicht erst handelt, wenn es bereits Engpässe gibt. Die Studie bestätigt: Der Schutz unseres Wassers hat für die Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Jetzt braucht es auch von der Politik klare Prioritäten und rasche Maßnahmen“, so Herr abschließend. (Schluss) eg/lw

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