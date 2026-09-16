Das History-Fimfestival auf OKTO

WIEN BREITENSEE/MAUERBACH (NÖ) (OTS) -

Die Vor-Ort-Veranstaltung des HISTORY - INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AUSTRIA findet heuer am 3. Oktober 2026 bei freiem Eintritt in der niederösterreichischen Kartause Mauerbach statt. Das Community TV ist offizieller Medienpartner des HISTORY-FILMFESTIVALS und überträgt ab 21. September täglich von 18:00 bis 19:00 Uhr für elf Tage lang 22 Interviews mit Filmemacher:innen. Am Samstag, den 3. Oktober 2026 ab 21:00 Uhr, gibt es eine Lange Nacht des HISTORY-FILMFESTIVALS, in der zehn ausgewählte Produktionen des Festivals auf OKTO zu sehen sind.



Ab Montag, den 21. September 2026 jeweils zwischen 18:00 und 19:00 Uhr sind jeweils zwei Interviews mit Filmemacher:innen in der Länge von ca. 20 bis 30 Minuten zu sehen, die vom HISTORY-FILMFESTIVAL selbst produziert wurden und spannende Einblicke in die Entstehung der Produktionen bieten. Sie machen Lust auf den Besuch des Festivals.



Am Samstag, den 3. Oktober 2026 ab 21:00 Uhr sind auf OKTO insgesamt zehn Filme zu sehen. Die Produktionen in der Länge von wenigen Minuten bis zu knappen 50 Minuten beschäftigen sich mit oft unbekannten geschichtlichen Episoden.



Für zwei Wochen wird das Community-TV somit zum ganz epischen Patschenkino. Der ebenfalls gratis Online-Festival-Part selbst beinhaltet insgesamt 50 Filme und läuft von 1. bis 7. Oktober 2026. Alle Infos dazu gibt es hier: https://www.history-filmfestival.com/

Kontakt zum Festival: [email protected]