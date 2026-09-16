ARBÖ: MotoGP, Herbstmesse und Konzert-Doppel sorgen für ein staureiches „Event-Wochenende“

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende steht nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes ganz im Zeichen mehrerer Großveranstaltungen. Die MotoGP am Red Bull Ring, die Klagenfurter Herbstmesse und zwei nahezu zeitgleich stattfindende Konzerte in der Wiener Stadthalle werden regional für deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

Von Freitag, 18.09., bis Sonntag, 20.09., gastiert die MotoGP am Red Bull Ring in Spielberg. Nach den Besucherzahlen der vergangenen Jahre ist auch heuer über das gesamte Rennwochenende mit deutlich mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern zu rechnen. Sportlicher Höhepunkt am Samstag ist der MotoGP-Sprint über 14 Runden ab 15 Uhr. Am Sonntag folgt nach Moto3 und Moto2 um 14 Uhr der „Grand Prix von Österreich“ über 28 Runden. Abseits der Strecke sorgen drei Fanzonen, Fahrerpräsentationen, Stuntshows, Livemusik und der Harley-Davidson Bagger World Cup für Unterhaltung.

Vor allem am Sonntag erwartet der ARBÖ in den Morgenstunden starken Anreiseverkehr. Nach dem Ende des MotoGP-Rennens dürfte ab etwa 15 Uhr die große Abreisewelle einsetzen und bis in die Abendstunden für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

Mit längeren Verzögerungen sollten Autofahrerinnen und Autofahrer vor allem auf folgenden Strecken rechnen:

Pyhrnautobahn (A9) vor allem vor dem Knoten St. Michael

Semmering Schnellstraße (S6) vor allem im Bereich Semmering und vor dem Knoten St. Michael

Murtal Schnellstraße (S36) vor allem im Großraum Zeltweg sowie vor dem Knoten St. Michael

Gaberl Straße (B77) im Raum Judenburg und Weißkirchen

Friesacher Straße (B317) zwischen Neumarkt und Judenburg

Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen rund um den Red Bull Ring kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Parkflächen befinden sich in Gehweite zum Veranstaltungsgelände. Je nach Anreiseroute werden die Besucherinnen und Besucher von Polizei und Ordnerpersonal zum nächstgelegenen freien Parkplatz geleitet. Eine Reservierung oder Vorabbuchung ist nicht erforderlich.

Eine gute Alternative bietet die Anreise mit der Bahn nach Knittelfeld. Vom Bahnhof Knittelfeld verkehren von Freitag bis Sonntag kostenlose Shuttlebusse zum Red Bull Ring und retour. Zwischen 7 und 20 Uhr fahren die Busse im 20-Minuten-Takt. Auch vom Busbahnhof Judenburg in der Postgasse gibt es kostenlose Shuttlebusse, die zwischen 7 und 20 Uhr im 30-Minuten-Takt verkehren. Am Freitag und Samstag fahren die Shuttlebusse auch zwischen 20 und 23 Uhr, allerdings in größeren Intervallen. Zusätzlich werden überregionale Busshuttles aus mehreren Bundesländern angeboten.

Klagenfurter Herbstmesse lockt rund 50.000 Besucherinnen und Besucher in die Kärntner Landeshauptstadt

Von Mittwoch, 16.09., bis Sonntag, 20.09., findet die Klagenfurter Herbstmesse statt. Nach den Besucherzahlen der vergangenen Jahre ist auch heuer mit rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern zu rechnen. Im Mittelpunkt stehen die fünf Themenwelten „Die Bau- & Energiemesse der Zukunft“, „Fall in Love – Lifestyle, Fashion & Entertainment“, „Genussmesse Alpen-Adria“, „Wohnen, Design & rund ums Haus“ sowie der „Messemarkt“.

Vor allem am Samstag und Sonntag rechnet der ARBÖ rund um das Messegelände mit dem größten Besucherandrang und den damit verbundenen längeren Verzögerungen. Betroffen dürften vor allem die Rosentaler Straße, die Florian-Gröger-Straße, die St. Ruprechter Straße, die Valentin-Leitgeb-Straße, die August-Jaksch-Straße und der Viktringer Ring sein.

Wer mit dem Auto anreist, sollte damit rechnen, dass die Parkplätze unmittelbar beim Messegelände rasch ausgelastet sind. Als Alternative steht der kostenlose Autobahnparkplatz an der August-Jaksch-Straße zur Verfügung. Von dort verkehren während der Messeöffnungszeiten alle 15 Minuten kostenlose Shuttlebusse zum Haupteingang in der St. Ruprechter Straße beziehungsweise zum Eingang in der Rosentaler Straße und wieder zurück.

Eine weitere Alternative ist heuer die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Rahmen der Kärntner „Umsteigertage“ können von Mittwoch, 16.09.2026, bis Dienstag, 22.09.2026, Busse und Bahnen in ganz Kärnten kostenlos genutzt werden.

Konzert-Doppel bringt am Samstag bis zu 18.000 Fans zur Wiener Stadthalle

Besonders dicht dürfte der Verkehr am Samstagabend rund um die Wiener Stadthalle werden. In der Halle D steht das bereits ausverkaufte Konzert von „AnnenMayKantereit“ auf dem Programm. Einlass ist ab 18:30 Uhr, um 19:30 Uhr beginnt das Vorprogramm mit „Ami Warning“. Die Kölner Band rund um die markante Stimme von Henning May zählt mit ihrer Mischung aus Indie-Rock, Pop und Singer-Songwriter-Elementen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der vergangenen Jahre. Die Halle D bietet je nach Konfiguration bis zu 16.000 Besucherinnen und Besuchern Platz.

Nur eine halbe Stunde später, um 20 Uhr, beginnt in der Halle F das Konzert des niederländischen Duos „HAEVN“. Die Musiker verbinden Indie-Pop mit Neoklassik und cineastischen Klängen und werden bei ihrer „TERRA NOVA Tour“ unter anderem von einem Live-Streichquartett begleitet. Die Halle F fasst bis zu 2.000 Personen.

Durch die nahezu parallele Anreise zu beiden Konzerten rechnet der ARBÖ vor allem zwischen etwa 18 und 20 Uhr mit Staus auf der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und der Moeringgasse sowie am Neubaugürtel und rund um den Urban-Loritz-Platz. „Das Konzert von „HAEVN“ soll gegen 22 Uhr enden, für „AnnenMayKantereit“ ist das Veranstaltungsende für etwa 22:10 Uhr vorgesehen.