Innovationslabor „Transformer“ setzt auf Hands-on-Formate

Wien (OTS) -

Wie kann eine nachhaltige Zukunft gestaltet werden? Im Innovations- und Bildungsraum „Transformer“ der TU Wien entwickeln Kinder und Jugendliche gemeinsam mit Wissenschaftler:innen praxisnahe Antworten auf diese Frage. In Workshops und Co-Creation-Formaten setzen sie sich mit Klimaschutz, Energiewende und Kreislaufwirtschaft auseinander und erproben eigene Lösungen.

Dafür nutzt „Transformer“ ein leerstehendes Gebäude am Wiener Rennweg als offenes Lern- und Innovationslabor. Ziel des Projekts ist es, Umweltbewusstsein und Handlungskompetenzen zu stärken sowie nachhaltiges Handeln und außerschulisches Lernen zu fördern. Zugleich bietet der Transformer TU Wien Mitarbeiter:innen und Studierenden einen niederschwelligen Einstieg in die Hands-on Wissenschaftsvermittlung. Seit 2024 haben rund 3.300 Teilnehmer:innen das Angebot genützt und in unterschiedlichen Formaten wie beispielsweise bei den Workshops Hitze in der Stadt, Biodiversität oder Energie sowie Science-Shows mitgemacht. Das Projekt wurde im Rahmen der Ausschreibung „Co-Creation-Spaces Klima & Energie 2022“ mit 325.000 Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), durch den Klima- und Energiefonds unterstützt.

Am vergangenen Dienstag besuchten Innovationsminister Peter Hanke und Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl das Innovationslabor.

Innovationsminister Peter Hanke: „Kinder und Jugendliche erleben hier hautnah, wie Forschung funktioniert, und entwickeln dabei Neugier und Selbstvertrauen für die Themen unserer Zeit. Genau solche Räume wollen wir als Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur weiter stärken, damit junge Menschen früh die Freude an Wissenschaft und Technik entdecken.“

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl: „Klimaschutz braucht neue Formen des Lernens und der Zusammenarbeit. Im Transformer entwickeln junge Menschen gemeinsam mit Wissenschaftler konkrete Lösungen und bringen ihre eigenen Ideen ein. So wird Nachhaltigkeit greifbar und Veränderung selbst gestaltbar.“

Bettina Mihalyi-Schneider, Studiendekanin an der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen (TU Wien): „Wissenschaft lebt von Neugier, der Begeisterung und dem Mut, neue Fragen zu stellen. Der Transformer der TU Wien bringt nicht nur Jugendliche mit Forschenden der TU Wien zusammen, um Wissen zu vermitteln, sondern durch die Begegnung mit der Gesellschaft entstehen neue Perspektiven, Kompetenzen, Fragestellungen und Ideen, die wieder in Forschung und Lehre zurückfließen. Damit wird aus linearer Wissenschaftskommunikation ein Innovationskreislauf.“

Weitere Projekte der Co-Creation-Spaces-Ausschreibungen

Nach der ersten Ausschreibungsrunde (2021) wurden vier „Co-Creation-Spaces Klima & Energie“-Projekte mit rund 1,25 Mio. Euro gefördert: die Innovationslabors „beta world“ in Waidhofen/Ybbs, „CleanTechClub“ in Wieselburg, „CYANce“ in Innsbruck und „DOCK for Change“ in Wien.

Im Rahmen der zweiten Ausschreibung (2022) wurden neben „Transformer“ (Wien) noch drei weitere „Co-Creation-Spaces Klima & Energie“ mit rund 1,23 Mio. Euro gefördert: die Projekte „Co-CreArt“ in Salzburg, „HOPE“ in Wien und „Junior Maker Pioneers“ in Steyr.

Weitere Informationen:

TRANSFORMER TU Wien - Co-Creation Space für Klima & Energie

Transformer – Klima- und Energiefonds

Co-Creation-Spaces – Klima- und Energiefonds

Zu unseren Projekten – Klima- und Energiefonds