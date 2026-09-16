Offensive Forderung der Pendlerinitiative: Koralmbahn wirkt – jetzt muss das „Klimaticket Süd“ kommen!

Graz (OTS) -

Die Pendlerinitiative kämpft seit Monaten für eine faire und leistbare Ticketlösung zwischen der Steiermark und Kärnten. Mit dem „Klimaticket Süd“ legt sie nun einen konkreten Vorschlag nach dem Vorbild des Verkehrsverbundes Ostregion vor.



Die Koralmbahn verbindet Graz und Klagenfurt in rund 45 Minuten und zeigt bereits wenige Monate nach ihrer Inbetriebnahme deutliche Wirkung: Die Mobilität zwischen den beiden Bundesländern nimmt zu, die Arbeitsmärkte wachsen zusammen und im Koralmkorridor geht der Pkw-Verkehr stärker zurück als im österreichweiten Durchschnitt.



Doch ausgerechnet bei den Tickets bleibt die Landesgrenze weiterhin eine Hürde: Das KlimaTicket Steiermark und das KlimaTicket Kärnten gelten jeweils nur im eigenen Bundesland. Wer regelmäßig zwischen der Steiermark und Kärnten pendelt, muss daher mit zusätzlichen Kosten und komplizierten Tarifbestimmungen leben.



Koralmbahn zeigt bereits Wirkung



Laut einer aktuellen VCÖ-Auswertung auf Basis von ASFINAG-Daten ist der Pkw-Verkehr auf der A2 im Koralmkorridor im ersten Halbjahr 2026 um 4,6 Prozent zurückgegangen. Im Kärntner Abschnitt betrug das Minus sogar 6,3 Prozent, im steirischen Abschnitt 3,6 Prozent. Österreichweit lag der Rückgang hingegen lediglich bei 0,6 Prozent.

Auch am Arbeitsmarkt werden die Auswirkungen der neuen Verbindung sichtbar: Das AMS Kärnten und das AMS Steiermark verstärken ihre Zusammenarbeit.

Entlang der Koralmbahn entsteht zunehmend ein gemeinsamer Wirtschafts-, Bildungs- und Arbeitsraum für Südösterreich.



„Die Menschen steigen auf die Bahn um, wenn das Angebot schnell, verlässlich und leistbar ist. Die ersten Entwicklungen zeigen das Potenzial der Koralmbahn deutlich.

Jetzt muss auch bei den Tarifen endlich nachgezogen werden“, erklärt Walter Semlitsch, Obmann der Pendlerinitiative.