Fotobücher im AK-Check: Preisunterschiede bis zu 297 Prozent

Linz (OTS) -

Mit digitalen Fotobüchern lassen sich die schönsten Urlaubserinnerungen einfach festhalten. Die AK Oberösterreich hat dazu die Preise für A4-Hardcover und A5-Softcover verglichen. Ergebnis: Hofer und Lidl haben die günstigsten Angebote. Die großen Preisunterschiede von bis zu 297 Prozent beim A4-Format und 147 Prozent beim A5-Format zeigen: Ein Vergleich von Preis und Qualität lohnt sich.

Für den Preisvergleich wurden Fotobücher im Format A4 mit Hardcover-Einband und im Format A5 mit Softcover-Einband jeweils mit Digitaldruck und der geringstmöglichen Seitenzahl ausgewählt. Die Kosten wurden bei 20 Anbietern im Internet recherchiert.

Beim A4-Fotobuch liegen die Gesamtpreise für 24 Seiten inklusive Versand- und Bearbeitungsgebühr zwischen 16,98 Euro bei Hofer und Lidl und 43,10 Euro beim teuersten Anbieter. Für das A5-Fotobuch beträgt der Gesamtpreis bei den günstigsten Anbietern Hofer und Lidl 15,89 Euro (für 24 Seiten) und beim teuersten Anbieter 27,94 Euro (für 26 Seiten).

Um die unterschiedliche Seitenzahl der angebotenen Fotobücher im Vergleich zu berücksichtigen, wurde der Preis pro Seite errechnet. Auch hier haben Hofer und Lidl bei A4 mit 42 Cent und bei A5 mit 37 Cent den günstigsten Seitenpreis. Die teuerste A4-Seite kostet hingegen 1,65 Euro, die teuerste A5-Seite 84 Cent. Die Versandgebühren betragen zwischen 2,95 Euro und 7,49 Euro.

Tipps

Wenn Sie die Preise vergleichen, schauen Sie nicht nur auf den Gesamtpreis, sondern auch auf die Seitenzahl.



Haben Sie es eilig, sollten Sie die Lieferzeit beachten. Diese kann bis zu elf Werktage betragen.



Die meisten Anbieter haben auch Fotobücher auf Echtfotopapier im Angebot. Hier werden die Seiten nicht gedruckt, sondern es wird Fotopapier mit ausbelichteten Fotos gebunden. Rechnen Sie mit einem höheren Preis, wenn Sie ein Echtfotobuch wählen.



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