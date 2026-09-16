- 16.09.2026, 09:17:32
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Samariterbund Wien sorgt beim 20. Erste Bank Vienna Night Run für medizinische Sicherheit
36 Rettungs- und Natfallsanitäter:innen, Ambulanz mit Notarzt und viele mobile Teams im Einsatz
Beim 20. Erste Bank Vienna Night Run ist der Samariterbund Wien wieder mit einem umfassenden Sanitätskonzept vor Ort. 36 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen, eine Ambulanz mit Notarzt und zwei mobilen Teams, acht Rettungstransportwagen, vier Motorräder, vier Emergency Medical Bikes und zwei Ranger stehen für die medizinische Versorgung der Teilnehmer bereit.
Rund 20.000 Läufer:innen stellen sich auch heuer der sportlichen Herausforderung – und können dabei auf die schnelle und professionelle Hilfe des Samariterbundes Wien zählen. Die fünf Kilometer lange Laufstrecke führt entlang der gesamten Wiener Ringstraße, vom Start auf Höhe Burgring/Naturhistorisches Museum bis zum Ziel Höhe Opernring/Goethedenkmal. Der Start- und Zielbereich mit Umkleide, Gastro und Bühne befindet sich am Heldenplatz.
Rückfragen & Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Bertram Gross
Telefon: 0664 629 17 47
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.samariterwien.at
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