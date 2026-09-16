Gerstorfer: „Pensionen brauchen Fakten, Transparenz und Vertrauen“

Wien (OTS) -

„Eine sachliche Pensionsdebatte braucht transparente Zahlen und eine klare Darstellung dessen, wofür öffentliche Mittel tatsächlich eingesetzt werden“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer anlässlich des immer wiederkehrenden Pensions-Bashings in der Öffentlichkeit. „Genau dafür setzen sich die größten Seniorenorganisationen im Seniorenrat gemeinsam und konsequent ein. Dass wir dieses Thema dort seit Jahren geschlossen verfolgen, zeigt, wie wichtig Kostenwahrheit und eine verlässliche Absicherung unseres Pensionssystems für alle Generationen sind.“ ****

Der Seniorenrat veröffentlicht bereits seit Jahren gemeinsame Kostenanalysen zu den Pensionen und tritt geschlossen dafür ein, die verschiedenen Budgetpositionen differenziert zu betrachten und die Pensionskosten transparent darzustellen. „Die Menschen sollen wissen, wie das System tatsächlich finanziert wird, und sich auf belastbare Fakten verlassen können“, so Gerstorfer.

34 Milliarden Euro sind nicht gleich Pensionsversicherung

Besonders wichtig sei, unterschiedliche Ausgaben nicht pauschal unter einer einzigen Pensionssumme zusammenzufassen. Für 2026 werden für Pensionsversicherung sowie Beamtenpensionen und Pflegegeld insgesamt rund 34,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Davon entfallen rund 20,3 Milliarden Euro auf die Pensionsversicherung und rund 13,9 Milliarden Euro auf Beamtenpensionen einschließlich Pflegegeld, Ausgleichszulagen und diverse sozialpolitische Leistungen.

„Wer Vertrauen schaffen will, muss diese Zahlen sauber auseinanderhalten. Nur mit echten, nachvollziehbaren Zahlen kann eine faire und seriöse Diskussion über die Zukunft der Pensionen geführt werden“, so Gerstorfer.

Die langfristigen Zahlen sprechen gegen Alarmismus

Auch die langfristigen Prognosen zeigen ein differenziertes Bild. Laut dem aktuellen Ageing Report der Europäischen Kommission steigen die öffentlichen Pensionsausgaben in Österreich zunächst von 13,7 Prozent des BIP im Jahr 2022 auf einen Höchststand von rund 15,1 Prozent im Jahr 2032. Danach sinkt die Quote wieder und liegt 2070 bei rund 14 Prozent. Gleichzeitig steigt die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten bis 2070 um mehr als eine halbe Million.

„Das zeigt: Österreich steht vor einer großen demografischen Aufgabe – aber nicht vor einem Kollaps des Pensionssystems“, betont Gerstorfer. „Trotz deutlich mehr Pensionistinnen und Pensionisten bleibt der langfristige Anstieg der Pensionsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung überschaubar.“

Wirtschaft, Beschäftigung und Pensionen zusammendenken

Auch der Fiskalrat spricht trotz der demografischen Entwicklung von einem vergleichsweise moderaten langfristigen Anstieg der Pensionsausgaben. Zudem zeigt er, dass eine schwache Wirtschaftsleistung die Pensionsausgabenquote deutlich nach oben treiben kann.

„Deshalb müssen wir über das ganze Bild sprechen: über Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, die Erwerbschancen älterer Menschen und eine faire Finanzierung unseres Sozialstaates“, sagt Gerstorfer.

Gemeinsamer Einsatz im Seniorenrat gibt dem Thema Gewicht

„Gerade bei diesem Thema ist die Zusammenarbeit im Seniorenrat besonders wichtig. Wenn wir dort gemeinsam für Transparenz, Kostenwahrheit und die langfristige Absicherung der Pensionen eintreten, hat das Gewicht. Unser gemeinsames Ziel im Seniorenrat ist klar: Das öffentliche Pensionssystem muss auch für kommende Generationen stark, verlässlich und existenzsichernd bleiben.“

Informationsoffensive in allen Bundesländern

Für das kommende Jahr kündigt Gerstorfer eine Tour durch alle Bundesländer an, um alle interessierten und betroffenen Menschen über das österreichische Pensionssystem zu informieren und „Pensionsmythen“ zu entlarven.