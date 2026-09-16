Excellence Club der FHWien der WKW bringt Talente und Unternehmen zusammen

Wien (OTS) -

Die FHWien der WKW hat 13 Studierende des zweiten Jahrgangs ihres Excellence Clubs ausgezeichnet. Die Teilnehmenden aus den Studienbereichen Communication Management, Journalism & Media Management sowie Marketing & Sales Management erhielten am 14. September 2026 ihre Zertifikate.

Der Excellence Club des Department of Communication der Wiener Fachhochschule wurde 2024 gegründet. Er unterstützt besonders leistungsstarke und engagierte Studierende über das reguläre Studium hinaus und bringt sie mit Unternehmen, Medien, Agenturen und anderen Organisationen zusammen. Für Kooperationspartner eröffnet sich damit die Möglichkeit, frühzeitig Kontakte zu potenziellen künftigen Mitarbeitenden aufzubauen.

„Mit dem Excellence Club fördern wir Studierende, die durch Leistung, Engagement und Innovationskraft hervorstechen“, sagt Sieglinde Martin, Leiterin des Department of Communication der FHWien der WKW. „Gleichzeitig schaffen wir eine Brücke zur Praxis: Unternehmen lernen vielversprechende Nachwuchskräfte kennen, während unsere Studierenden wertvolle Einblicke in das Berufsfeld erhalten und schon im Studium Kontakte zu Branchenfachleuten knüpfen.“

Über das reguläre Studium hinaus

Das Förderprogramm kombiniert Mentoring, Workshops und Exkursionen mit dem direkten Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. Im Jahr 2026 beschäftigten sich die Teilnehmenden unter anderem mit professionellem Auftreten, Vibe Coding und dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der Content-Produktion. Bei regelmäßigen Treffen erhielten sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen in Kommunikation, Medien und Marketing und konnten ihr berufliches Netzwerk erweitern.

Starke Unterstützung aus der Praxis

Unterstützt wird der Excellence Club von der Österreichischen Medienakademie (ÖMA), dem fjum – forum journalismus und medien sowie den Marketing Club Rookies, der Nachwuchsorganisation des Marketing Clubs Österreich. Die Partner ermöglichen den Studierenden die Teilnahme an ausgewählten Weiterbildungsangeboten, Fachveranstaltungen und Netzwerktreffen.

Unternehmen als Partner gesucht

Unternehmen und Institutionen können sich als Kooperationspartner oder im Mentoring-Programm des Excellence Clubs engagieren. Sie erhalten damit direkten Zugang zu besonders engagierten Studierenden aus den Bereichen Kommunikation, Journalismus sowie Marketing & Sales und können frühzeitig Beziehungen zu potenziellen Nachwuchskräften aufbauen.

Das Department of Communication der FHWien der WKW steht für Anfragen zum Excellence Club gern zur Verfügung:

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Mit dem Excellence Club fördert die FHWien der WKW besonders engagierte Studierende. Die Teilnehmenden des zweiten Jahrgangs erhielten ihre Zertifikate am 14. September 2026.

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FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.900 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 16.800 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.