  • 16.09.2026, 08:57:03
  • /
  • OTS0025

Wiederkehr will Kindergartenfinanzierung vereinfachen und Gemeinden entlasten

Bildungsminister im Gemeindebund-Podcast „Amtsgeheimnisse“ über einheitliche Qualitätsstandards, Schulpersonal aus einer Hand und die sechsjährige Volksschule

Wien (OTS) - 

Wie können Kindergärten und Schulen künftig besser organisiert und finanziert werden? Darüber spricht Bildungsminister Christoph Wiederkehr in der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse“ mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Im Mittelpunkt stehen die Finanzierung der Elementarpädagogik, einheitliche Qualitätsstandards und die Entlastung der Gemeinden. Wiederkehr spricht sich dafür aus, die verschiedenen Finanzierungsströme des Bundes für die Kindergärten zusammenzuführen und die Organisation des Schulpersonals zu vereinfachen.

Kindergartenfinanzierung aus einem Topf

Einen wesentlichen Reformbedarf sieht der Bildungsminister in der Elementarpädagogik. Der Kindergarten müsse stärker als Bildungseinrichtung wahrgenommen werden. „Die Kindergartenzeit ist unglaublich prägend. Da lernen wir Bindung das erste Mal in einem sozialen System abseits der Familie“, betont Wiederkehr. Er wolle deshalb die Entwicklung beschleunigen, den Kindergarten als eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen zu sehen.

Neben einheitlichen Qualitätsstandards für ganz Österreich brauche es auch eine einfachere Finanzierung. „All die Töpfe, die gemeinsam finanziert sind, sollen zu einem kommen, nämlich einer Finanzierung des Bundes für das Kindergartenwesens, neben den Landestöpfen, die natürlich weiter bestehen bleiben“, erläutert Wiederkehr seine Pläne. Damit sollen die Finanzierungsstrukturen vereinfacht und die Gemeinden entlastet werden.

Schulpersonal aus einer Hand organisieren

Auch bei der Organisation des Schulpersonals sieht Wiederkehr Reformbedarf. Im Gespräch mit Gemeindebund-Präsident Pressl bestätigt er den langjährigen Wunsch des Gemeindebundes, die verschiedenen Personalgruppen an Schulen stärker aus einer Hand zu organisieren und zu finanzieren.

Gleichzeitig spricht sich der Bildungsminister für mehr Schulautonomie aus. Schulen sollen flexibler auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler reagieren können. Das betreffe sowohl den Unterricht als auch die Organisation des Schulalltags.

Sechsjährige Volksschule auf freiwilliger Basis

Ein weiteres Thema des Gesprächs ist die geplante sechsjährige Volksschule. Wiederkehr hält es aus pädagogischer Sicht für sinnvoll, Kinder länger gemeinsam lernen zu lassen, anstatt sie bereits im Alter von zehn Jahren auf unterschiedliche Schulformen aufzuteilen.

Die sechsjährige Volksschule soll nach seinen Vorstellungen zunächst als freiwilliger Schulversuch starten. Dabei komme den Gemeinden als Schulerhaltern eine wichtige Rolle zu. „Nur wenn dieser Versuch angenommen wird und von Bürgermeistern, aber auch von Schulhaltern und von der Schulgemeinschaft getragen wird, wird dieses Projekt weiter Gestalt annehmen und sich verbreitern“, sagt Wiederkehr.

Im Podcast spricht der Bildungsminister außerdem über den Umgang mit hohen Temperaturen in Klassenzimmern, notwendige Investitionen in die Schulinfrastruktur und mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Unterrichts. Auch bei den Lehrplänen sieht er Reformbedarf: Wenn neue Inhalte hinzukommen, müsse man den Mut haben, sich von anderen zu verabschieden.

Die neue Folge von „Amtsgeheimnisse – der Gemeindebund-Podcast“ ist auf der Website des Österreichischen Gemeindebundes unter www.gemeindebund.at/podcast sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright