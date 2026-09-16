Michael Ludwig gelobt Thomas Müller-Hartburg als neuen Präsidenten der Kammer der Ziviltechniker:innen für WNB an

Wien (OTS) -

Im Wiener Rathaus wurde gestern Nachmittag der neue Präsident der Kammer Ziviltechniker:innen | Architekt:innen und Ingenieur:innen für Wien, Niederösterreich, Burgenland, Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg, von Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig angelobt.

„Mit der neuen Funktion übernimmt Thomas Müller-Hartburg eine zentrale Rolle in der beruflichen Vertretung von über 4.000 Ziviltechniker:innen“, erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig anlässlich der Angelobung. Zugleich verwies er auf die Bedeutung des Berufsstands als unabhängige und verlässliche Partner:innen für Gemeinden, Wirtschaft und die öffentliche Hand.

Als Zivilingenieur für Bauwesen bringt Thomas Müller-Hartburg langjährige Praxis in der Hochbauplanung und Umsetzung hochkomplexer Projekte mit. Er kennt die Anforderungen des Berufsalltags ebenso wie die Problemstellungen in der Zusammenarbeit mit Auftraggebern, Behörden, Politik und Projektpartnern. Die dabei gewonnenen Erfahrungen an den Schnittstellen von Planung, Genehmigung und Umsetzung bilden eine wesentliche Grundlage für seine Tätigkeit an der Spitze der Kammer. „Als Präsidium möchten wir die Bedeutung der Ziviltechniker:innen als unabhängige und verlässliche Expert:innen noch stärker in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Denn qualitätvolle Baukultur ist keine Angelegenheit für Fachkreise allein, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, die alle Menschen betrifft,“ so Müller-Hartburg.