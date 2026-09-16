Promis im Kampf gegen Kinderkrebs

Wien (OTS) -

Die neue HOPE Collection der St. Anna Kinderkrebsforschung erscheint am 16. September. Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Olympiasiegerin Anna Veith und Musiker RIAN gestalten jeweils ihr ganz persönliches Tuch für die limitierte Charity-Kollektion.

Ein Tuch kann weit mehr als ein modisches Accessoire sein. Mit der HOPE Collection wird ein Zeichen der Solidarität für Kinder gesetzt, die mit einer Krebserkrankung kämpfen. Die HOPE Collection wurde gemeinsam mit der Agentur Wien Nord Serviceplan umgesetzt.

„Hoffnung bedeutet für mich, dass wir auch in schwierigen Zeiten nicht alles alleine tragen müssen. Wir alle brauchen manchmal jemanden, der uns ein Stück weit trägt. Genau dafür steht für mich der Elefant auf meinem Tuch: für sanfte Stärke, Geduld und Zusammenhalt. Ich bin sehr dankbar, mit der HOPE Collection dazu beitragen zu können, die wichtige Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung zu unterstützen“, sagt Moderatorin Mirjam Weichselbraun.

Olympiasiegerin Anna Veith ergänzt: „Als zweifache Mutter ist mir noch bewusster geworden, dass Gesundheit das Wertvollste überhaupt ist. Gleichzeitig weiß ich aus dem Sport, was es bedeutet, sich großen Herausforderungen zu stellen und Schritt für Schritt weiterzugehen. Ich möchte meine Stimme dafür nutzen, auf die wichtige Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung aufmerksam zu machen und damit Hoffnung für betroffene Kinder weiterzutragen.“

Musiker RIAN setzt auf eine klare, lebensfrohe Botschaft. „‚Ich hoff, bei dir scheint die Sonne‘ ist eigentlich ein ganz einfacher Satz, aber manchmal sind es genau solche Gedanken, die guttun. Die Forschungsarbeit, die hier jeden Tag geleistet wird, zu unterstützen und gleichzeitig mit einem Tuch eine positive Botschaft nach außen zu tragen, finde ich doppelt schön“, sagt RIAN.

Die Wissenschaftliche Direktorin der St. Anna Kinderkrebsforschung, Dr. Sabine Taschner-Mandl, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Für die St. Anna Kinderkrebsforschung steht die zweite HOPE Collection für weit mehr als die einzelnen Tücher. Sie schafft Aufmerksamkeit für unsere Forschungsarbeit, deren Ziel es ist, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für an Krebs erkrankte Kinder kontinuierlich zu verbessern und langfristig noch bessere Heilungschancen zu ermöglichen.“

Information zur Verlosung

Die Verlosung der HOPE Collection startet am 16. September 2026 und läuft bis 30. September 2026 auf www.hopecollection.at. Interessierte können mit einer freiwilligen Spende die Chance erhalten, eines von 25 limitierten Tüchern pro Design zu gewinnen. Der gesamte Erlös dieser Aktion unterstützt die St. Anna Kinderkrebsforschung. Jede Spende hilft dabei, innovative Therapien zu entwickeln und die Heilungschancen betroffener Kinder nachhaltig zu verbessern.

Über die St. Anna Kinderkrebsforschung

Die St. Anna Kinderkrebsforschung ist eine internationale und interdisziplinäre Forschungseinrichtung, die das Ziel verfolgt, durch innovative Forschung diagnostische, prognostische und therapeutische Strategien für die Behandlung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten gemeinsam daran, neueste wissenschaftlich-experimentelle Erkenntnisse mit den klinischen Bedürfnissen der Ärztinnen in Einklang zu bringen und das Wohlergehen der jungen Patientinnen nachhaltig zu verbessern.

www.kinderkrebsforschung.at

Bildcredits: Philipp Schönauer, Stefan Kopinits