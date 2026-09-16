Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl: Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Vietnam weiter stärken

Wien (OTS) -

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl traf den vietnamesischen Vizefinanzminister Nguyễn D̵ức Chi zu einem Arbeitsgespräch im Bundesministerium für Finanzen. Im Mittelpunkt standen die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zwischen Österreich und Vietnam, die Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte sowie die Exportförderung. Im Anschluss nahm Eibinger-Miedl am „Vietnam Austria Investment Connect Forum“ in Wien teil, das Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Finanzwirtschaft und Unternehmen beider Länder zusammenbrachte.

„Vietnam ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für Österreich und bietet viele Chancen für unsere Unternehmen. Diese Chancen wollen wir noch stärker nutzen und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern weiter ausbauen. Mit dem schon bestehenden Soft Loan Abkommen unterstützen wir österreichische Unternehmen bei Projekten in Vietnam und stärken damit unsere Exportwirtschaft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, unseren Unternehmen neue Möglichkeiten auf internationalen Märkten zu eröffnen“, so Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Soft Loans sind besonders günstige, staatlich unterstützte Finanzierungen für ausgewählte Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Durch Zinsstützungen und Zuschussleistungen können Projekte ermöglicht werden, für die eine kommerzielle Finanzierung nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Bei gebundenen Hilfskrediten ist die Finanzierung an einen hohen Anteil österreichischer Lieferungen und Leistungen gekoppelt. Ungebundene Hilfskredite sind hingegen nicht an die Projektausführung durch österreichische Unternehmen oder einen bestimmten österreichischen Lieferanteil gebunden, müssen aber mit österreichischen Interessen und Zielen im Einklang stehen.

Finanz- und Kapitalmärkte im Fokus

Im Zuge der Weiterentwicklung des vietnamesischen Finanz- und Kapitalmarktes nutzte die vietnamesische Delegation ihren Besuch in Österreich, um sich über die österreichischen und europäischen Erfahrungen bei der Entwicklung, Regulierung und Aufsicht von Kapitalmärkten auszutauschen. Dabei standen unter anderem die Rahmenbedingungen für einen starken Finanz- und FinTech-Standort im Mittelpunkt.

Beim anschließenden „Vietnam Austria Investment Connect Forum“ ging es um die Vernetzung von Unternehmen, Finanzinstitutionen und Investoren aus beiden Ländern. Ziel des Forums war es, Investitionsmöglichkeiten in Österreich und Vietnam aufzuzeigen und die bilaterale Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Soft Loans unterstützen österreichische Exporte

Auch die Exportförderung war Teil des Austauschs. Bereits im Juni 2025 unterzeichnete Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl gemeinsam mit Vizefinanzminister Nguyễn D̵ức Chi in Hanoi ein neues Rahmenabkommen über die finanzielle Zusammenarbeit. Insgesamt stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind 100 Millionen Euro für gebundene Hilfskredite und 50 Millionen Euro erstmals für ungebundene Hilfskredite vorgesehen. Das Abkommen erleichtert österreichischen Exportunternehmen den Zugang zu Projekten in Vietnam.

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjD4UVZ