- 15.09.2026, 14:20:02
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Neue Initiative „Facing the Future“ widmet sich den Zukunftsfragen liberaler Demokratien
Neun führende Wissenschaftler:innen eröffnen das neue Programm mit einer Woche öffentlicher Debatten im Rahmen des IWM Month of Ideas
Zukunft ist nicht einfach das Morgen, sondern dasjenige Morgen, für das man bereit ist, Opfer zu erbringen.
Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) präsentiert den ersten Jahrgang seines neuen Fellowships Facing the Future. Das gemeinsam mit der ERSTE Stiftung ins Leben gerufene Forschungsprogramm versammelt führende Köpfe aus Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie unter der Leitung von IWM Albert Hirschman Permanent Fellow Ivan Krastev.
Im Rahmen ihrer Projekte untersuchen die Fellows, wie Grundpfeiler liberaler Demokratien – Freiheit, Solidarität, Souveränität, Legitimität und Zugehörigkeit – in Zeiten geopolitischer Rivalität, demokratischer Unsicherheit und tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche neu verhandelt werden.
Die Frage, was Zukunftsgestaltung eigentlich bedeutet, steht hierbei im Zentrum. Ivan Krastev bringt diesen Gedanken auf den Punkt:
„Zukunft ist nicht einfach das Morgen, sondern dasjenige Morgen, für das man bereit ist, Opfer zu erbringen.“
Andreas Treichl, CEO der ERSTE Stiftung:
„Neue Ideen sind die Voraussetzung dafür, die Zukunft zu gestalten. Genauso wichtig ist es, dass Menschen sich dazu austauschen und auch zusammenarbeiten. Das Fellowship schafft dafür eine wichtige Grundlage.“
Den Auftakt bildet vom 22. bis 28. September eine Woche mit vier öffentlichen Debatten und einem runden Tisch.
Internationale Fellows
Der erste Jahrgang vereint neun Expert:innen aus Europa und den USA, deren Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Perspektiven an die Kernfragen des Programms anknüpfen:
- Gazela Pudar Draško (Universität Belgrad) untersucht, wie öffentliche Institutionen trotz politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Erschöpfung dem Gemeinwohl dienen können.
- Kristijan Fidanovski (wiiw, Wien) erforscht familienpolitische Strategien als möglichen Raum ideologieübergreifender Zusammenarbeit.
- Laura K. Field (Niskanen Center, Washington, D.C.) analysiert die kulturellen Grundlagen des Liberalismus und die Möglichkeiten seiner Erneuerung.
- Thomas Gomart (Französisches Institut für Internationale Beziehungen, IFRI) entwickelt neue Ansätze zur Analyse geopolitischer Risiken für Europa.
- Jan-Werner Müller (Universität Princeton) widmet sich der Bedeutung akademischer Freiheit für liberale Demokratien.
- Sergey Radchenko (Johns Hopkins SAIS) arbeitet an einer Globalgeschichte des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
- Sophia A. Rosenfeld (Universität Pennsylvania) untersucht, welche Orientierung Europas Aufklärungserbe angesichts technologischer Umbrüche und autoritärer Entwicklungen bieten kann.
- Moritz Schularick (Universität Kiel und Sciences Po) fragt, ob Verteidigung zum nächsten großen europäischen Integrationsprojekt werden kann.
- Anna Wojciuk (Universität Warschau) erforscht neue institutionelle Modelle für widerstandsfähigere Demokratien.
Facing the Future folgt auf die erfolgreiche Initiative Europe's Futures, die zwischen 2018 und August 2026 führende Denker:innen aus Europa und darüber hinaus am IWM zusammenführte.
Debatten zum Auftakt
Das erste Zusammentreffen der Fellows wird von einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen in englischer Sprache begleitet, die die programmatischen Leitlinien aufgreifen und gleichzeitig einen Höhepunkt des erstmals stattfindenden IWM Month of Ideas bilden:
- 22. September: Trends in Regulating Big Tech: Geopolitics, Local Politics, and Money – mit James C. O'Brien und José Ignacio Torreblanca, moderiert von Ivana Dragičević
- 23. September: How Do Institutions Survive Politics? Maintenance, Redesign, and Contestation in Poland and Serbia – mit Gazela Pudar Draško und Anna Wojciuk, moderiert von Ivan Vejvoda
- 24. September: Was There a Place for Russia? 1991 and the Unravelling of the International Liberal Order – mit Sergey Radchenko und Thomas Gomart, moderiert von Michael David-Fox
- 25. September: Furious Minds and Financial Crises: What Drives Illiberalism? – mit Laura K. Field und Moritz Schularick, moderiert von Ivan Krastev
- 28. September: Free Academia, or What, If Anything, Do Universities Do for Liberal Democracy? – mit Jan-Werner Müller (closed-door)
Medienvertreter:innen sind herzlich zur Teilnahme an den Debatten eingeladen. Bitte kontaktieren Sie [email protected] für Interview- oder sonstige Anfragen.
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