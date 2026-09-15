Neue Initiative „Facing the Future“ widmet sich den Zukunftsfragen liberaler Demokratien

Wien (OTS) -

Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) präsentiert den ersten Jahrgang seines neuen Fellowships Facing the Future. Das gemeinsam mit der ERSTE Stiftung ins Leben gerufene Forschungsprogramm versammelt führende Köpfe aus Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie unter der Leitung von IWM Albert Hirschman Permanent Fellow Ivan Krastev.

Im Rahmen ihrer Projekte untersuchen die Fellows, wie Grundpfeiler liberaler Demokratien – Freiheit, Solidarität, Souveränität, Legitimität und Zugehörigkeit – in Zeiten geopolitischer Rivalität, demokratischer Unsicherheit und tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche neu verhandelt werden.

Die Frage, was Zukunftsgestaltung eigentlich bedeutet, steht hierbei im Zentrum. Ivan Krastev bringt diesen Gedanken auf den Punkt: „Zukunft ist nicht einfach das Morgen, sondern dasjenige Morgen, für das man bereit ist, Opfer zu erbringen.“

Andreas Treichl, CEO der ERSTE Stiftung: „Neue Ideen sind die Voraussetzung dafür, die Zukunft zu gestalten. Genauso wichtig ist es, dass Menschen sich dazu austauschen und auch zusammenarbeiten. Das Fellowship schafft dafür eine wichtige Grundlage.“

Den Auftakt bildet vom 22. bis 28. September eine Woche mit vier öffentlichen Debatten und einem runden Tisch.

Internationale Fellows

Der erste Jahrgang vereint neun Expert:innen aus Europa und den USA, deren Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Perspektiven an die Kernfragen des Programms anknüpfen:

Facing the Future folgt auf die erfolgreiche Initiative Europe's Futures, die zwischen 2018 und August 2026 führende Denker:innen aus Europa und darüber hinaus am IWM zusammenführte.

Debatten zum Auftakt

Das erste Zusammentreffen der Fellows wird von einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen in englischer Sprache begleitet, die die programmatischen Leitlinien aufgreifen und gleichzeitig einen Höhepunkt des erstmals stattfindenden IWM Month of Ideas bilden:

Medienvertreter:innen sind herzlich zur Teilnahme an den Debatten eingeladen. Bitte kontaktieren Sie [email protected] für Interview- oder sonstige Anfragen.