  • 15.09.2026, 13:56:32
  • /
  • OTS0132

FPÖ – Schmiedlechner: „Totschnigs Dürrehilfe ist keine Hilfe, sondern ein schmutziger Deal!“

ÖVP-Landwirtschaftsminister gesteht eigenes Versagen ein

Wien (OTS) - 

Anlässlich der dramatischen Einkommensverluste für Österreichs Bauern übte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner scharfe Kritik an ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig. Dass der Minister heute selbst öffentlich eingestehe, dass die von der Regierung präsentierten Dürrehilfen den massiven Einkommensrückgang nicht kompensieren könnten, sei für die Freiheitlichen ein beispielloser politischer Offenbarungseid.

„Wenn der Minister schon selbst zugibt, dass seine sogenannten Hilfen nicht helfen, wozu veranstaltet er dann dieses ganze mediale Spektakel? Monatelang hat Totschnig bei dieser historischen Dürrekatastrophe tatenlos zugeschaut, wie die Ernten auf den Feldern vertrocknen und die Existenzen unserer Bauern vernichtet werden“, so Schmiedlechner. Die von der Regierung gefeierten Maßnahmen, wie der zweimonatige Nachlass bei den Sozialversicherungsbeiträgen, seien de facto ein Minusgeschäft für die Bauern. Auch die Tatsache, dass hunderte Bio-Betriebe aufgrund von realitätsfremden EU-Vorgaben aufgeben müssten, werde vom Ministerium lediglich mit einem Schulterzucken hingenommen. Für Schmiedlechner zeige sich hier das völlige Versagen der ÖVP in der Agrarpolitik.

„Am Ende dieses Trauerspiels steht ein schmutziger Deal, der den Bauern unterm Strich mehr kostet als nützt. Die ÖVP lässt jene Menschen im Stich, die täglich hart arbeiten und für unsere Lebensmittelsicherheit sorgen. Wenn Totschnig als Minister nicht helfen kann oder will, dann muss er die einzig logische Konsequenz ziehen: Er soll sofort zurücktreten und jemanden ans Ruder lassen, der es kann und will!“, forderte Schmiedlechner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright