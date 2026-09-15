FPÖ – Schmiedlechner: „Totschnigs Dürrehilfe ist keine Hilfe, sondern ein schmutziger Deal!“

Wien (OTS) -

Anlässlich der dramatischen Einkommensverluste für Österreichs Bauern übte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner scharfe Kritik an ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig. Dass der Minister heute selbst öffentlich eingestehe, dass die von der Regierung präsentierten Dürrehilfen den massiven Einkommensrückgang nicht kompensieren könnten, sei für die Freiheitlichen ein beispielloser politischer Offenbarungseid.

„Wenn der Minister schon selbst zugibt, dass seine sogenannten Hilfen nicht helfen, wozu veranstaltet er dann dieses ganze mediale Spektakel? Monatelang hat Totschnig bei dieser historischen Dürrekatastrophe tatenlos zugeschaut, wie die Ernten auf den Feldern vertrocknen und die Existenzen unserer Bauern vernichtet werden“, so Schmiedlechner. Die von der Regierung gefeierten Maßnahmen, wie der zweimonatige Nachlass bei den Sozialversicherungsbeiträgen, seien de facto ein Minusgeschäft für die Bauern. Auch die Tatsache, dass hunderte Bio-Betriebe aufgrund von realitätsfremden EU-Vorgaben aufgeben müssten, werde vom Ministerium lediglich mit einem Schulterzucken hingenommen. Für Schmiedlechner zeige sich hier das völlige Versagen der ÖVP in der Agrarpolitik.

„Am Ende dieses Trauerspiels steht ein schmutziger Deal, der den Bauern unterm Strich mehr kostet als nützt. Die ÖVP lässt jene Menschen im Stich, die täglich hart arbeiten und für unsere Lebensmittelsicherheit sorgen. Wenn Totschnig als Minister nicht helfen kann oder will, dann muss er die einzig logische Konsequenz ziehen: Er soll sofort zurücktreten und jemanden ans Ruder lassen, der es kann und will!“, forderte Schmiedlechner abschließend.