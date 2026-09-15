FPÖ – Schnedlitz: „Spritpreisbremse ist krachend gescheitert!“

Wien (OTS) -

Zu Wochenbeginn erreichten die Dieselpreise in Österreich laut aktuellen Daten der E-Control ein historisches Allzeithoch. Besonders in Tirol wurde mit 2,287 Euro pro Liter ein Rekordwert gemessen. Im Vergleich zum Jahr 2020, als der Literpreis noch deutlich unter einem Euro lag, zeige sich das ganze Ausmaß der aktuellen Krise. „Die sogenannte Spritpreisbremse der Verlierer-Koalition war von Anfang an ein reiner Schmäh und ist nun krachend gescheitert. Man hat die Bevölkerung eiskalt im Stich gelassen und für dumm verkauft, während sich die Systemparteien in ihrer eigenen Realitätsverweigerung suhlen“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz. Für ihn sei offensichtlich, dass die Regierung niemals ein echtes Interesse daran gehabt habe, die Bürger spürbar zu entlasten.

Während die Preise an den Tankstellen explodieren, verwies Schnedlitz auf die verpassten Chancen. Die FPÖ habe rechtzeitig ein tragfähiges Konzept auf den Tisch gelegt, mit dem ein stabiler und niedriger Spritpreis garantiert worden wäre. „Wir könnten heute Preisstabilität auf niedrigem Niveau haben, wenn die Dilettanten in der Regierung endlich aufhören würden, österreichisches Steuergeld im Ausland zu versenken. Aber anstatt die völlig sinnlose Ukrainehilfe sofort einzustampfen, blutet man lieber den heimischen Autofahrer aus. Die Regierung hat bewiesen, dass ihr das Wohlergehen der Ukraine wichtiger ist als das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung!“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

Abschließend forderte Schnedlitz eine sofortige politische Kehrtwende: „Die Teuerung rast ungebremst durchs Land und die Österreicher müssen einen Unfähigkeitszuschlag nach dem anderen dieser Regierung zahlen. Die Menschen im Land müssen es nicht so schlecht haben, wie es diese Regierung ihnen macht. Es gibt eine rettende Alternative: Rücktritt, Neuwahlen und Volkskanzlerschaft. Ein einfaches Rezept, das unser Land wieder auf sicheren Kurs lenken würde!“