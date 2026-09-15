Gerhard Hopfgartner wird neuer Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Wiener Städtischen hat Gerhard Hopfgartner mit Wirkung zum 1. Juli 2027 zum neuen Vertriebs- und Marketingvorstand bestellt. Der derzeitige Landesdirektor für Wien folgt in dieser Funktion auf Sonja Brandtmayer, die zu diesem Zeitpunkt den Vorstandsvorsitz übernimmt. „Mit Gerhard Hopfgartner gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er kennt unser Unternehmen, unsere Kund:innen und den österreichischen Versicherungsmarkt seit vielen Jahren. Seine strategische Kompetenz und seine Führungserfahrung sind beste Voraussetzungen, um die Marktposition der Wiener Städtischen weiter auszubauen“, sagt Robert Lasshofer, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Städtischen.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Versicherungsbranche

Hopfgartner ist seit 2013 für die Wiener Städtische tätig. Zunächst leitete der gebürtige Kärntner den Bereich Strategisches Marketing und Kundenkommunikation, Anfang 2017 wechselte er in die Landesdirektion Wien. Insgesamt verfügt Hopfgartner über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche. Seinen Master of Business Administration absolvierte er an der Alpen-Adria-Universität. „Die kommenden Jahre bieten große Chancen für die Wiener Städtische. Mein Ziel ist es, unsere starke Marktposition weiter auszubauen, neue Kundenpotenziale zu erschließen und unseren Wachstumskurs über alle Vertriebswege hinweg konsequent fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, diese Entwicklung künftig im Vorstand mitzugestalten“, sagt Hopfgartner.