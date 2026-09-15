  • 15.09.2026, 12:41:32
  • /
  • OTS0114

Gerhard Hopfgartner wird neuer Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen

Der derzeitige Landesdirektor für Wien wechselt mit 1. Juli 2027 in den Vorstand der Wiener Städtischen und folgt dort auf Sonja Brandtmayer.

Gerhard Hopfgartner wird neuer Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen
Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat der Wiener Städtischen hat Gerhard Hopfgartner mit Wirkung zum 1. Juli 2027 zum neuen Vertriebs- und Marketingvorstand bestellt. Der derzeitige Landesdirektor für Wien folgt in dieser Funktion auf Sonja Brandtmayer, die zu diesem Zeitpunkt den Vorstandsvorsitz übernimmt. „Mit Gerhard Hopfgartner gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er kennt unser Unternehmen, unsere Kund:innen und den österreichischen Versicherungsmarkt seit vielen Jahren. Seine strategische Kompetenz und seine Führungserfahrung sind beste Voraussetzungen, um die Marktposition der Wiener Städtischen weiter auszubauen“, sagt Robert Lasshofer, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Städtischen.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Versicherungsbranche

Hopfgartner ist seit 2013 für die Wiener Städtische tätig. Zunächst leitete der gebürtige Kärntner den Bereich Strategisches Marketing und Kundenkommunikation, Anfang 2017 wechselte er in die Landesdirektion Wien. Insgesamt verfügt Hopfgartner über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche. Seinen Master of Business Administration absolvierte er an der Alpen-Adria-Universität. „Die kommenden Jahre bieten große Chancen für die Wiener Städtische. Mein Ziel ist es, unsere starke Marktposition weiter auszubauen, neue Kundenpotenziale zu erschließen und unseren Wachstumskurs über alle Vertriebswege hinweg konsequent fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, diese Entwicklung künftig im Vorstand mitzugestalten“, sagt Hopfgartner.

Rückfragen & Kontakt

WIENER STÄDTISCHE Versicherung
Unternehmenskommunikation
Schottenring 30, 1010 Wien

Christian Kreuzer - Leitung
Telefon: +43 (0)50 350 - 21336
E-Mail: [email protected]

Marion Ribarits
Telefon: +43 (0)50 350 - 21049
E-Mail: [email protected]

Website: https://www.wienerstaedtische.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Gerhard Hopfgartner wird neuer Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen [Bild, 1.96MB]

Wiener Städtische Versicherung AG

Rückfragen & Kontakt

WIENER STÄDTISCHE Versicherung
Unternehmenskommunikation
Schottenring 30, 1010 Wien

Christian Kreuzer - Leitung
Telefon: +43 (0)50 350 - 21336
E-Mail: [email protected]

Marion Ribarits
Telefon: +43 (0)50 350 - 21049
E-Mail: [email protected]

Website: https://www.wienerstaedtische.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright