FPÖ – Darmann: „ÖVP muss beim Verbot des politischen Islam jetzt liefern!“

Wien (OTS) -

Nachdem der ehemalige französische Geheimdienstchef Alain Chouet in einem aktuellen Interview in der NZZ eindringlich vor der Zersetzung der europäischen Gesellschaft durch den politischen Islam gewarnt hatte, sah sich die FPÖ neuerlich in ihrem langjährigen Kurs bestätigt. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann nahm dies sowie die jüngsten Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Stocker zum Anlass, um die Volkspartei in die Pflicht zu nehmen.

„Internationale Fachmänner bestätigen, wovor wir Freiheitliche seit Jahren warnen: Der politische Islam ist eine existenzielle Gefahr, die unsere Gesellschaft von innen heraus zersetzt. Dass diese Wahrheit nun offenbar auch bis zur ÖVP durchgedrungen ist, werten wir als späten, aber zumindest wichtigen Erkenntnisgewinn“, erklärte Darmann.

„Es entbehrt dennoch nicht einer gewissen Ironie, wenn sich Stocker und Co jetzt hinstellen und plötzlich vor dem politischen Islam warnen, nachdem die Volkspartei jahrelang federführend den politischen Islam importiert und jeden einzelnen unserer Anträge auf ein Verbot abgedreht hat. Es ist ja eine super Sache, wenn man in der Volkspartei endlich aufwacht und freiheitliche Forderungen abschreibt“, so der FPÖ-Sicherheitssprecher.

Für die FPÖ sei nun jedoch der Moment gekommen, an dem die ÖVP ihre Ankündigungen in die Tat umsetzen müsse. Darmann forderte die Regierungspartei auf, ihre Blockadehaltung endgültig aufzugeben. „Jetzt ist Schluss mit den leeren Ankündigungen. Die ÖVP hat jetzt die Chance, blaue Farbe zu bekennen und ein Verbot des politischen Islam auf den Weg zu bringen. Jetzt heißt es sofort liefern statt nur reden, sonst bleibt dieser plötzliche Sinneswandel nichts als der nächste billige PR-Schmäh einer verzweifelten Systempartei!“, betonte Darmann abschließend.