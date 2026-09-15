AVISO: Einladung zum Medientermin: „Ich&Krebs – Du bist nicht allein.“

Wien (OTS) -

Jährlich erhalten rund 50.000 Menschen in Österreich die Diagnose Krebs, mehr als 400.000 leben mit der Erkrankung. Eine Krebsdiagnose wirft nicht nur medizinische Fragen auf, sondern verändert das Leben von Betroffenen und ihren Angehörigen grundlegend.

Mit der gemeinsamen Initiative „Ich&Krebs“ unterstützen die Österreichische Krebshilfe, AGO Austria (Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie) und GSK Österreich Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen mit verständlichen Informationen, Orientierung und konkreten Hilfsangeboten für den Alltag. Herzstück der Initiative ist die Plattform www.ichundkrebs.at, die medizinisch fundierte Inhalte, psychosoziale Unterstützung, Erfahrungsberichte und Beratungsangebote an einem Ort bündelt.

Um auf die Situation von Menschen mit Krebs aufmerksam zu machen und ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen, laden die Initiativenpartner zu einer öffentlichen Aktion vor der Wiener Staatsoper ein. Im Mittelpunkt steht die Präsentation der Kunstinstallation „Lavender Loop“ – einer dreidimensionalen Interpretation der internationalen Krebs-Schleife. Die Installation symbolisiert Hoffnung, Zusammenhalt und den gemeinsamen Weg im Umgang mit Krebs. Im Anschluss werden Lavendelpflanzen an Passant:innen verteilt und so die Botschaft der Initiative in die Stadt getragen: Du bist nicht allein.

Wir laden Vertreter:innen der Medien herzlich ein.

PRESSEKONFERENZ

Datum: Dienstag, 22. September 2026

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Ort: Herbert-von-Karajan-Platz vor der Wiener Staatsoper, Wien



Gesprächspartner:innen

– Vertreter:in der Österreichischen Krebshilfe

– Vertreter:in der AGO Austria

– Vertreter:in von GSK Österreich

– Vertreter:innen des Künstlerkollektivs Ringelreih

– Vertreter:innen aus der Gesundheitspolitik



Was geschieht?

– Präsentation der Kunstinstallation „Lavender Loop“

– Statements der Initiativenpartner

– Verteilung von Lavendelpflanzen an Besucher:innen

– Gruppenfoto der Projektpartner vor der Installation

Über die Initiative “Ich&Krebs”

Ich&Krebs ist eine gemeinsame Initiative der Österreichischen Krebshilfe, der AGO Austria und GSK Österreich. Ziel ist es, Krebspatient:innen und ihren Angehörigen unmittelbar nach der Diagnose Orientierung zu geben und sie während des Krankheitsverlaufs mit qualitätsgesicherten, verständlich aufbereiteten Informationen sowie konkreten Unterstützungsangeboten zu begleiten. Unter www.ichundkrebs.at finden Betroffene medizinische Informationen, psychosoziale Hilfestellungen, Erfahrungsberichte, Beratungsangebote sowie Webcasts und Broschüren zu den vielfältigen Herausforderungen

des Lebens mit Krebs.

(Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Arzt/Ärztin NP-AT-ON-STBD-260001 08/2026)

Einladung zu Medientermin: Solidaritätsaktion „Ich&Krebs – Du bist nicht allein.“

PRESSEKONFERENZ und Solidaritätsaktion (u.a. Präsentation der Kunstinstallation „Lavender Loop“)

Datum: 22.09.2026, 12:00 Uhr - 22.09.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Herbert-von-Karajan-Platz vor der Wiener Staatsoper, Wien

Herbert-von-Karajan-Platz vor der Wiener Staatsoper, Wien

1010 Wien

Österreich