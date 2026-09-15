PV sucht aktiv Interessenten für Nachnutzung des Reha-Zentrums Aflenz

Wien (OTS) -

Pensionsversicherung (PV) startet Marktsondierung und lädt öffentliche und private Einrichtungen ein, Konzepte für die langfristige medizinische bzw. gesundheitliche Nachnutzung des Standorts einzubringen. Auch das Land Steiermark ist eingeladen, sich mit konkreten Vorschlägen zu beteiligen.

Die Pensionsversicherung setzt einen weiteren konkreten Schritt für die Zukunft des Reha-Zentrums Aflenz und sucht aktiv nach Interessenten für eine langfristige medizinische bzw. gesundheitliche Nachnutzung des Standorts. Mit der nun gestarteten Marktsondierung sind sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen eingeladen, ihr Interesse zu bekunden und konkrete Nutzungskonzepte einzubringen.

Die Marktsondierung wurde bewusst offen gestaltet, um unterschiedliche Modelle einer gesundheitlichen Nachnutzung zu ermöglichen. Denkbar sind verschiedene Formen der gesundheitlichen Versorgung, etwa Angebote im Bereich der Kurz- und Langzeitpflege, Rehabilitation, Nachsorge oder andere gesundheitsbezogene Leistungen.

„Mit der Marktsondierung gehen wir aktiv auf die Suche und schaffen die Grundlage, um unterschiedliche Möglichkeiten für die Nachnutzung des Standorts auszuloten. Unser Ziel ist es, die vorhandene Infrastruktur bestmöglich für die Gesundheitsversorgung zu nutzen und eine nachhaltige Perspektive für Aflenz zu schaffen“, so Andreas Herz, MSc, und Peter Schleinbach, Obmänner der Pensionsversicherung.

PV lädt Land Steiermark zu aktiver Beteiligung an Nachnutzung ein

Ausdrücklich lädt die Pensionsversicherung auch das Land Steiermark ein, sich an der Zukunft von Alfenz mit konkreten Vorschlägen zu bedarfsorientierten Versorgungsangeboten und Investitionen zu beteiligen, die beispielsweise im Bereich der Kurz- und Langzeitpflege liegen und gemeinsam mit weiteren Angeboten von Partnern am Standort ein langfristiges Versorgungskonzept bilden sollen.

„Wir wollen gemeinsam mit dem Land Steiermark und weiteren Partnern überlegen, wie eine langfristige Nutzung vom Standort Aflenz aussehen kann. Wenn alle Beteiligten ihre Möglichkeiten nutzen, können wir gemeinsam zum Ziel gelangen“, so Andreas Herz, MSc, und Peter Schleinbach, Obmänner der Pensionsversicherung.

Welche konkrete Nutzung letztlich umgesetzt werden kann, wird auf Basis der eingehenden Interessenbekundungen und Konzepte geprüft. Die Veröffentlichung der Marktsondierung im Amtsblatt der Europäischen Union (TED) ermöglicht potenziellen Interessenten, sich über das Verfahren zu informieren und ihr Interesse an einer künftigen Nutzung des Standorts zu bekunden.