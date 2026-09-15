kronehit und WIFI wecken gemeinsam Neugier auf Weiterbildung

Wien (OTS) -

Berufliche Weiterbildung eröffnet neue Chancen, stärkt die beruflichen Perspektiven und macht fit für die Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt. Gemeinsam mit Österreichs größtem Privatradiosender kronehit startet das WIFI erneut die Aktion „Bleib neugierig“ und verlost 10 WIFI-Bildungsgutscheine im Wert von jeweils 350 Euro.

Ob Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Management, Handwerk oder persönliche Weiterentwicklung: Das WIFI bietet österreichweit rund 35.000 Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten und ihre Kompetenzen gezielt weiterentwickeln wollen.

Zehn Jahre gemeinsame Initiative für mehr Weiterbildung

Seit mittlerweile zehn Jahren machen kronehit und WIFI gemeinsam auf die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung aufmerksam und motivieren Menschen dazu, neugierig zu bleiben und in ihre Zukunft zu investieren.

Für das WIFI steht die persönliche Neugier am Anfang jeder Weiterentwicklung: „Neugier ist der erste Schritt zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Mit der gemeinsamen Aktion von kronehit und WIFI wollen wir Menschen motivieren, Kompetenzen auf- und auszubauen und ihre Potenziale zu entfalten“, sagt Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreichs.

„Seit zehn Jahren inspirieren kronehit und WIFI gemeinsam Menschen dazu, neugierig zu bleiben und in ihre Zukunft zu investieren. Mit unserer gemeinsamen Aktion erreichen wir über Radio und digitale Kanäle Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Denn Weiterbildung kennt kein Alter und keine Grenzen – und genau diese Vielfalt macht unsere Partnerschaft mit dem WIFI so besonders“, so Andrej Hörl, kronehit Verkaufsleiter Ost.

Gewinnspiel startet am 16. September

Von 16. bis 29. September 2026 macht eine gemeinsame Promotion auf kronehit sowie in den digitalen Kanälen des Senders auf die Aktion „Bleib neugierig“ aufmerksam.

Interessierte können auf WIFI.at am Gewinnspiel teilnehmen und haben dabei auf Wunsch zugleich die Möglichkeit, Informationen zu passenden Weiterbildungen in ihrem jeweiligen Bundesland zu erhalten. (PWK436/HSP)