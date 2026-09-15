Wärmepumpen und moderne Boiler ermöglichen leistbares Wohnen und steigern gleichzeitig den Wert von Immobilien

Knittelfeld (OTS) -

Wer bei Heizung, Warmwasserbereitung und Raumkühlung auf die Wärmepumpen-Technologie setzt, trägt zur Umweltschonung bei und profitiert Monat für Monat von Einsparungen bei den Betriebskosten. Damit sind ökologische mit ökonomischen Vorzügen vereint, denn Heizung und Warmwasser schlagen mit bis zu 90 % der Energiekosten im Haushalt zu Buche. Wärmepumpen zeichnen sich durch Energieeffizienz aus und sorgen für volle Unabhängigkeit von fossilen Quellen für Wärmeenergie – diese wird vom Gerät selbst erzeugt. Damit werden auch Zusatzkosten wie CO2-Steuern und steigende Netzkosten vermieden. Angesichts der immer heißer werdenden Sommer sind Wärmepumpen auch eine praxistaugliche Alternative zu Klimaanlagen. In Verbindung mit einer hauseigenen PV-Anlage profitieren Haushalte zudem von kostenlosem Strom, und das macht den Betrieb das ganze Jahr über noch günstiger und umweltfreundlicher. Neben einer kompletten Heizungserneuerung wirken sich auch einfache Maßnahmen wie der Einbau einer Brauchwasserwärmepumpe und effizienter Speichertechnik positiv auf Kosteneinsparungen aus. In Summe steigern diese Faktoren den Wert von Immobilien und sorgen am Markt bei Einfamilienhäusern wie auch im mehrgeschossigen Wohnbau nachfrageseitig für Wettbewerbsvorteile. Der Return on Investment ist somit sogar ohne Förderungen gegeben, denn mit einer Wärmepumpe holt man sich eine zukunftsfitte Lösung ohne fossile Energie für dauerhaft niedrige Betriebskosten ins Haus.

Wärmepumpen verbessern den Energieausweis und entsprechen als zukunftsfähige, umweltfreundliche Lösungen den ESG-Regeln für Gebäude sowie der EU-Taxonomie. Gerade das wird zunehmend auch von Mietern und von Käufern erwartet. Nachhaltige Gebäude – sowohl im Neubau wie auch im Bestand – werden wirtschaftlich als attraktiv bewertet, denn die Betriebskosten sind deutlich geringer. Dementsprechend ist die Nachfrage größer, es steigert sich der Vermietungs- und Verkaufserfolg und die Immobilien punkten langfristig mit höherer Rendite. Laut Studien wie einer Gallup-Umfrage im Auftrag von Raiffeisen Immobilien Österreich ist es für 66 Prozent der Befragten wichtig, in einem nachhaltigen Gebäude zu leben. In der Immobilienbranche spricht man von entsprechend stärkerer Nachfrage, die Wertsteigerung durch Heizungs-, Warmwasser und Kühllösungen mit erneuerbarer Energie wird mit bis zu 10 % beziffert, je nach Lage und Gesamtzustand des Gebäudes. Da Wärmepumpen zudem zur Raumkühlung eingesetzt werden können, ist meist ein separates Klimagerät nicht notwendig. Auch eine schrittweise Umrüstung, z.B. mit einer Brauchwasserwärmepumpe in Kombination mit einem bestehenden Heizungssystem sowie die Umrüstung eines alten Boilers auf einen smarten PV-fähigen neuen Warmwasserspeicher bringt Einsparungseffekte zur Entlastung des Haushaltsbudgets, und zahlt damit in die Aufwertung der Immobilie ein.

„Warum die Investition in ein Heizungssystem mit Wärmepumpe sinnvoll ist, liegt auf der Hand: Wer sein Eigenheim oder ein Mehrfamilienhaus heute ökologisch zukunftsfit macht, trägt zum Klimaschutz bei und profitiert von geringeren Betriebskosten für das Wohnen. Gleichzeitig lässt sich höhere Nachfrage beim Vermieten oder beim Verkauf erreichen, und es können sogar höhere Preise erzielt werden. Damit ist klar: Wer heute investiert, spürt selbst ohne Förderungen bereits morgen den positiven Nutzen durch Betriebskosteneinsparungen und die Wertsteigerung.“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Variante 1 – Komplettsanierung: Mit einer Wärmepumpe sind Heizung, Warmwasser und Raumkühlung günstig und ganz unabhängig von Öl & Gas möglich. Denn sie nutzen vorhandene Wärme aus der Luft, aus Grundwasser oder aus dem Erdreich und arbeiten emissionsfrei und kostenschonend – ganz ohne fossile Energiequellen. Neben hohen Preisen für Öl und Gas wird auch die CO 2 -Bepreisung weiter verschärft. Diese wird sich mit der für 2028 vorgesehenen Einführung des europäischen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr (EU-ETS) bis 2030 mit rund 120 bis 150 Euro pro Tonne CO2 mehr als verdoppeln, was signifikante Kostensteigerungen für Haushalte und Vermieter bedeutet. Diese finanziellen Zusatzbelastungen lassen sich mit einer Wärmepumpe zu 100 % vermeiden.

Das volle Potenzial für leistbares Wohnen durch eine markante Betriebskostenersparnis lässt sich durch die Umrüstung von einem alten Boiler auf effiziente Speichertechnik ausschöpfen: Tauscht man eine alte Heizungsanlage durch eine Heizungswärmepumpe in Kombination mit einem gut gedämmten Speicher der neuesten Generation, sinken die Kosten um bis zu 1.500 Euro, in bestimmten Fällen sogar um noch mehr. Die Einbindung einer hauseigenen PV-Anlage ist ein zusätzlicher Anreiz, denn damit ist der Betrieb noch günstiger.

Das Sortiment der Austria Email AG mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe AE Monoblock LWPM PRO und der Erdwärmepumpe AE EWP PRO – beide jetzt neu mit dem Kältemittel Propan R290 – kommt besonders in Einfamilienhäusern zum Einsatz. Auch für den mehrgeschossigen Wohnbau bzw. für Zinshäuser sind Luft- oder Erdwärmepumpen eine geeignete Lösung:

Bei einer Immobilie mit 30 Wohnungen kann die Heizungssanierung mit 6 in Kaskade geschaltenen Split Wärmepumpen erfolgen, die Warmwasserbereitung über Erdwärmepumpe Booster.

Bei entsprechender Eignung des bebauten Grundstücks sind auch Erdwärmepumpen eine Option: Eine praxiserprobte Lösung ist die Nutzung von 2 in Kaskade geschaltenen Erdwärmepumpen mit Warmwasserbereitung über den smarten Boiler AE Eco Grid, der wie eine grüne Batterie funktioniert.

Variante 2 – Schnell umsetzbare Maßnahmen mit erheblicher Wirkung: Für jene, die sich noch keine Komplettsanierung leisten wollen oder können, ist der Umstieg von einer überalterten Warmwasserbereitung auf eine moderne Brauchwasserwärmepumpe wie die AE Revolution Evo 3 ein wichtiger erster Schritt. Mit einem geringen Investment ist so eine signifikante Kosteneinsparung möglich, denn bis zu 40 % des Energieaufwands im Haushalt entfallen auf die Warmwasserbereitung.

Auch effiziente Speicherlösungen sind ein echter Gewinn. Mit einer überschaubaren Investition lässt sich mit dem Tausch eines überalterten Boilers durch einen modernen Warmwasserspeicher eine spürbare Betriebskostenersparnis realisieren. Entsprechend dem PV-Boom setzt die Austria Email AG als führendes Kompetenzzentrum für Stand- und Pufferspeicher bei ihrem Sortiment auf neue Entwicklungen, die die Nutzung von selbst erzeugtem PV-Strom durch einfache PV-Integration optimieren.

Zur Unterstützung bei der Entscheidung für den Heizungstausch stehen Kunden eine Reihe von Services zur Verfügung, wie u.a.:

Kostenlose Beratung mit dem Austria Email Online-Sanierungsberater: www.austria-email.at/kostenlose-beratung-zu-ihrem-bau-oder-sanierungsvorhaben/.

Gesamtüberblick zu verfügbaren Förderungen über den Austria Email Online-Förderberater : www.austria-email.at/privatkunden/service/kostenlose-online-foerdersuche

: www.austria-email.at/privatkunden/service/kostenlose-online-foerdersuche Austria Email Wärmepumpen-Leasing mit monatlicher Rate: www.austria-email.at/privatkunden/highlights/waermepumpen-leasing-von-austria-email/

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 170 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen Groupe Atlantic Konzerns eingebunden, deren Mehrheitseigentümer die internationale Paloma Rheem Group ist. In Deutschland ist die Austria Email AG mit den Tochterunternehmen Austria Email GmbH und Thermic Energy vertreten.

Austria Email fertigt und vertreibt mit rund 360 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. Weitere Informationen: www.austria-email.at

Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Konzern mit mehr als 11.400 Beschäftigten in über 30 Werken weltweit. Sie erzielte 2024 einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. Seit Mai 2026 steht das Unternehmen im Mehrheitseigentum der familiengeführten Paloma Rheem Group, einem global führenden Hersteller von Klima-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. www.groupe-atlantic.com und www.palomaglobal.com

Ergänzende Information siehe Studie „Netzdienliche Wärmepumpe der Zukunft. Verbesserte Integration von Wärmepumpen in das Energiesystem als Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaziele“ der Austrian Energy Agency, Mai 2026: Netzdienliche Wärmepumpe der Zukunft