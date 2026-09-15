Seestadt schafft neuen Raum für Innovation und Vielfalt im Wohnbau

Wien (OTS) -

In der Wiener Seestadt geht die Entwicklung der nördlichen Etappe in die nächste Runde: Die Wien 3420 aspern Development AG verkauft vier Bauplätze im Segment freifinanziertes Wohnen. In Summe sind damit mehr als 16.000 m² Bauplatzfläche in Vergabe. Rund 400 Wohnungen sollen entstehen.

Gesucht werden Bauträger und Entwickler, die mit ihren Projekten unterschiedliche Zukunftsthemen des Wohnens aufgreifen. Für jedes der vier Lose ist eine eigene Themenstellung definiert:

Das zirkuläre Stadthaus – Ressourcenschonung und Kreislauffähigkeit

Das Stadthaus mit System – Vorfertigung und serielles Bauen

Das Stadthaus für Generationen – Lösungen für alternsgerechtes Wohnen

Das Themen-Stadthaus – spezifische Zielgruppen und Bedürfnisse im Fokus

Bauträger und Entwickler haben die Möglichkeit, sich für jeweils eines, mehrere oder alle vier Lose zu bewerben.

Vier Lose für Nachhaltigkeit und innovative Wohnformen

Die vier Bauplätze „Am Seebogen Mitte“ zwischen Sonnenallee und Ilse-Buck-Straße verbinden freifinanziertes Wohnen mit je einem zukunftsweisenden Schwerpunkt und schaffen Raum für unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie das urbane Leben von morgen aussehen kann.

„ Mit dem Start des Vergabeverfahrens laden wir Bauträger und Entwickler dazu ein, mit innovativen und qualitätsvollen Wohnprojekten für rund 900 Bewohnerinnen und Bewohner die Seestadt ein Stück weiterzuentwickeln. Die vier Themen eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf das Wohnen von morgen und sollen zu einem lebendigen Quartier beitragen “, so Sabine Müller, Vorständin der Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern Development AG.

Das Vergabeverfahren richtet sich an qualifizierte Bauträger und Entwickler. Die Auswahl erfolgt im Rahmen eines zweistufigen Verhandlungsverfahrens nach Bundesvergabegesetz mit vorheriger Bekanntmachung.

Der Link zu Informationen zu den vier Bauplätzen, den jeweiligen Aufgabenstellungen und der Zugang zur Teilnahme am Vergabeverfahren ist auf www.aspern-seestadt.at/ausschreibungen abrufbar.

Über die Seestadt

Die Seestadt ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Im Nordosten Wiens gelegen, verbindet sie Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. Hier werden zukünftig mehr als 25.000 Menschen leben und über 20.000 Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Als neues regionales Zentrum der Donaustadt geplant, ist die Seestadt mit rund 25 Jahren Entwicklungszeitraum und einem Verwertungshorizont bis in die 2030er Jahre heute bereits zu beinahe der Hälfte realisiert.