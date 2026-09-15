Welt-Alzheimertag: Neue Impulse für einen offenen und inklusiven Umgang mit Demenz

Wien (OTS) -

Rund 170.000 Menschen in Österreich leben Schätzungen zufolge mit einer Demenzerkrankung. Dennoch ist Demenz nach wie vor mit Unsicherheit, Stigmatisierung, Ängsten und Tabus verbunden. Anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September stellt das Projekt „Ankerpunkte“ deshalb eine Frage, die über medizinische und pflegerische Aspekte hinausgeht: Wie können Menschen mit Demenz selbstverständlich am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben? Das Projekt wird unter der Leitung des Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG OIS Center) gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte (LBI-GMR) umgesetzt. Als Praxispartner bringt der Verein Nachbarschaftskultur lokale Expertise und Vernetzung ein und unterstützt die partizipative Umsetzung vor Ort.

„Menschen mit Demenz sind nicht nur Patient:innen oder Pflegebedürftige. Sie haben Interessen, Bedürfnisse und den Wunsch nach Austausch und gesellschaftlicher Teilhabe. Mit ‚Ankerpunkte‘ wollen wir erproben, wie künstlerisch-kreative Begegnungsräume dazu beitragen können, Menschen mit und ohne Demenz zusammenzubringen und Berührungsängste abzubauen“, erklärt Andrea Schmidt, Projektleitung und Senior Expert im LBG OIS Center.

Begegnung statt Rückzug

„Ankerpunkte“ wurde in einem partizipativen und co-kreativen Prozess mit Wissenschafter:innen, Demenzexpert:innen, Künstler:innen, Community Nurses, Angehörigen sowie Betroffenen entwickelt. Bereits im Juni 2026 wurde eine erste Serie von Workshops erprobt und weiterentwickelt. Mit heute startet nun die zweite Workshop-Serie. Die Angebote reichen von Zeichnen und Gestalten über Musik und gemeinsames Singen bis zu Bewegung und Tanz. Sie richten sich an Menschen mit und ohne Demenz, Angehörige und Interessierte. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Gerade im ländlichen Raum bestehen besondere Herausforderungen für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Größere Distanzen, eingeschränkte öffentliche Verkehrsverbindungen und ein begrenztes Angebot an demenzsensiblen und inklusiven Aktivitäten können die Teilnahme erschweren. Gleichzeitig bieten Gemeinden, Vereine, Nachbarschaften und persönliche Netzwerke Möglichkeiten, direkt an bestehende Gemeinschaften anzuknüpfen. „Ankerpunkte“ nutzt dieses Potenzial, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort neue Möglichkeiten für Begegnung und gesellschaftliche Teilhabe zu entwickeln und zu erproben.

Teilhabe ist ein Menschenrecht

Menschen mit Demenz sind vom Schutz der UN-Behindertenrechtskonvention erfasst. Damit sind zentrale Prinzipien wie Selbstbestimmung, Nichtdiskriminierung, Inklusion, Partizipation und Barrierefreiheit auch für den gesellschaftlichen und kulturellen Umgang mit Demenz relevant. Aus menschenrechtlicher Perspektive geht es deshalb nicht nur darum, spezielle Angebote für Menschen mit Demenz zu schaffen. Rahmenbedingungen sollen so gestaltet werden, dass Menschen mit Demenz gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können.

„Menschen mit Demenz sind weit mehr als ihre Diagnose. Wir müssen sie mit ihren Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen ernst nehmen und ihre Würde achten. Dazu gehört, Barrieren abzubauen und Bedingungen zu schaffen, unter denen sie selbstbestimmt am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können. Projekte wie ‚Ankerpunkte‘ können dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärt Sabine Mandl, Senior Researcher am LBI-GMR.

Was aus den Erfahrungen im Waldviertel gelernt werden kann

Das LBG OIS Center führt die wissenschaftliche Begleitung von „Ankerpunkte“ gemeinsam mit dem LBI-GMR durch. Untersucht wird, wie Menschen mit und ohne Demenz gemeinsame kreativ-künstlerische Interventionen erleben, und welche Gelingensbedingungen sich daraus für ebensolche Angebote ableiten lassen. „Die gewonnenen Erfahrungen sollen über die im Projekt beteiligte Region hinaus nutzbar werden“, erklärt Schmidt. Geplant ist ein praxisorientiertes Handbuch, das insbesondere Gemeinden erprobte Ansätze und praktische Erfahrungen zur Verfügung stellt und sie dabei unterstützen soll, entsprechende Angebote im eigenen lokalen Umfeld umzusetzen.

„Ankerpunkte“-Termine im Waldviertel

Die Angebote richten sich an Menschen mit und ohne Demenz, Angehörige und Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zeichnen und Gestalten mit Anne Glassner | Pfarrhaus Sallingberg

23. September, 14.00–16.00 Uhr

7. Oktober, 10.00–12.00 Uhr

22. Oktober, 10.00–12.00 Uhr

18. November, 14.00–16.00 Uhr

Musik mit Eveline Hieblinger und Josef Richter | Gasthaus Hörndl, Neupölla

15. September, 14.00–16.00 Uhr

6. Oktober, 14.00–16.00 Uhr

20. Oktober, 14.00–16.00 Uhr

3. November, 14.00–16.00 Uhr

Bewegung und Tanz mit Cornelia Voglmayr | Sportrestaurant Hinger, Waldenstein

25. September, 14.30–16.30 Uhr

16. Oktober, 10.00–12.00 Uhr

30. Oktober, 14.30–16.30 Uhr

13. November, 10.00–12.00 Uhr

Forschung und Kunst treffen am 21. September auch in Wien aufeinander