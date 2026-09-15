Österreich legt erstmals belastbare Whole-Life-Carbon-Benchmarks vor: INDICATE LIFE Abschlussevent am 13. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Zwei Jahre nach dem Start des EU-kofinanzierten Projekts INDICATE LIFE zieht Österreich Bilanz: Am 13. Oktober 2026 lädt das österreichische Projektkonsortium bestehend aus ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft), TU Graz, ATP sustain und einszueins architektur gemeinsam mit dem Gastgeber FHWien der WKW zum nationalen Abschlussevent ein. Im Zentrum stehen die erstmals für Österreich erhobenen Whole-Life-Carbon-Benchmarks. Diese dienen als –belastbare Datengrundlage, auf die Politik und Praxis angesichts der ab 2027 verpflichtenden nationalen Roadmaps für CO 2 -Grenzwerte im Bauwesen, dringend angewiesen sind.

Erstmals belastbare Zahlen für Österreich

Auf Basis von 67 österreichischen Referenzgebäuden hat das Projektkonsortium erstmals nationale Benchmarkwerte für den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden entwickelt – von der Herstellung über den Betrieb bis zum Rückbau. Die Auswertung zeigt: Rund die Hälfte der Lebenszyklus-Emissionen entfällt auf den Gebäudebetrieb, gefolgt von den Emissionen aus der Herstellung. Auf dieser Basis wurden die Gebäude auf einer Performance-Skala gereiht, die künftig als Grundlage für nationale Grenzwerte in der österreichischen Bauordnung dienen kann.

„Mit INDICATE LIFE steht Österreich erstmals eine Datenbasis zur Verfügung, mit der sich realistische, wissenschaftlich fundierte Grenzwerte für den CO 2 -Fußabdruck von Gebäuden entwickeln lassen. Das ist gerade jetzt entscheidend, da die EU-Mitgliedstaaten bereits 2027 nationale Roadmaps mit sinkenden Emissionsgrenzwerten vorlegen müssen“ , so Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI.

Internationale Perspektiven und interaktives Format

Das Abschlussevent bringt europäische Politik, Forschung und heimische Bauprojektpraxis zusammen: Lisa Graaf vom Buildings Performance Institute Europe (BPIE) gibt ein Update zur aktuellen EU-Regulatorik, ATP sustain benennt aus erster Hand die größten Herausforderungen der Praxis, Alexander Passer (TU Graz) präsentiert die österreichischen Benchmark- und Hotspot-Ergebnisse, und Markus Pendlmayr (einszueins architektur) berichtet im Gespräch aus konkreten Bauprojekten.

Neu am diesjährigen Format sind vier moderierte Kleingruppendiskussionen zu den Themen Daten, Ausbildung, Verantwortlichkeiten sowie Prozesse und Herausforderungen in der Praxis. Ihre Ergebnisse fließen direkt in die anschließende Paneldiskussion ein, an der Carmen Dilch (FHWien der WKW), Hannes Warmuth (Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur) und Katharina Kothmiller (co-form) teilnehmen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 13. Oktober 2026, 15:30–19:30 Uhr

Ort: FHWien der WKW, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Weitere Informationen und Anmeldung

Die österreichischen Projektpartner von INDICATE LIFE:

ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft

Technische Universität Graz

ATP sustain

einszueins architektur ZT GmbH

Über die ÖGNI

Die ÖGNI, Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) zur Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit der ÖGNI steht die Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden und Quartieren nach dem europäischen Qualitätszertifikat DGNB. Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz zu schaffen. Die ÖGNI wurde 2009 gegründet und ist Kooperationspartner der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), deren Zertifizierungssystem übernommen, an Österreich adaptiert wurde und seither stetig weiterentwickelt wird. Die ÖGNI ist als einziges österreichisches Council ein „established member“ des WorldGBC (World Green Building Councils) und bestrebt, das europäische Qualitätszertifikat der DGNB auf internationaler Ebene zu stärken. www.ogni.at

INDICATE LIFE Abschlussevent

Datum: 13.10.2026, 15:30 Uhr - 13.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: FHWien der WKW

Währinger Gürtel 97

1180 Wien