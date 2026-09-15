Marketagent launcht Quiz-Format mit TikTok-Star Ray

Baden (OTS) -

Gemeinsam mit dem Content Creator Ray bringt das Online Research Institut Marketagent den beliebtesten Quizklassiker überhaupt auf Social Media: das Schätzspiel. Der innovative Twist: Hinter jeder Antwort stehen echte Daten aus repräsentativen Befragungen. In kurzen, unterhaltsamen Quiz-Duellen treffen Bauchgefühl und Realität aufeinander und sorgen für überraschende Einblicke in das Leben der Österreicherinnen und Österreicher. Dabei wird nicht nur geraten, sondern ganz nebenbei auch gelernt, wie Österreich wirklich tickt.

Ray fragt, Österreich schätzt und Marketagent liefert die Antwort

Wie viele Österreicherinnen und Österreicher schlafen mit dem Smartphone neben dem Bett? Wie viele würden für 10.000 Euro ihren Browserverlauf veröffentlichen? Und wie viele haben schon einmal eine Nachricht verschickt, die eigentlich für jemand anderen bestimmt war? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt des neuen Social-Media-Formats „Ray fragt“, das Marketagent gemeinsam mit dem österreichischen Content Creator Ray ins Leben ruft. Die Idee basiert auf einem der beliebtesten Quizklassiker überhaupt: dem Schätzspiel.

Für jede Folge erhebt Marketagent die tatsächlichen Werte in einer repräsentativen Befragung unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern. Anschließend treten Kandidatinnen und Kandidaten auf der Straße oder im Studio gegeneinander an und versuchen, die Ergebnisse möglichst genau zu schätzen. Wer den tatsächlichen Wert am besten trifft, wird zum Schätzmeister bzw. zur Schätzmeisterin gekürt.

„ Mit ‚Ray Fragt‘ machen wir Marktforschung sichtbar, unterhaltsam und für eine breite Zielgruppe zugänglich. Hinter jeder Frage stehen echte Daten aus repräsentativen Erhebungen. Das schafft einen spannenden Mix aus Unterhaltung, Wissen und überraschenden Einblicken in die österreichische Gesellschaft “, erklärt Marketagent-Founder Thomas Schwabl.

Warum Social Media der richtige Ort für Daten ist

Mit dem neuen Format beschreitet Marketagent bewusst neue Wege. Während die Nutzung klassischer Medienkanäle seit Jahren rückläufig ist, gewinnen Social-Media-Plattformen insbesondere bei jungen Menschen kontinuierlich an Bedeutung. Gerade diese Zielgruppen sind über traditionelle Kanäle oft nur noch schwer erreichbar – sowohl für Medien als auch für die Marktforschung. Formate müssen heute dort stattfinden, wo Menschen ihre Zeit verbringen: mobil, kurzweilig und jederzeit abrufbar.

„Ray Fragt“ ist deshalb konsequent für Social Media konzipiert. Die Episoden dauern nur wenige Minuten beziehungsweise Sekunden und sind speziell auf die Sehgewohnheiten moderner Plattformen zugeschnitten. Gleichzeitig transportieren sie reale Daten und gesellschaftliche Erkenntnisse in einer Form, die unterhält und neugierig macht.

Ray: Der ideale Quizmaster

Mit Rafael „Ray“ Pomeranz konnte Marketagent einen Partner gewinnen, der sich bereits als feste Größe im deutschsprachigen Quiz- und Wissensbereich auf Social Media etabliert hat. Der Content Creator erreicht mit seinen Formaten hunderttausende Menschen und begeistert seine Community regelmäßig mit interaktiven Wissens- und Schätzspielen. Neben seiner Tätigkeit als Creator ist Ray auch Agenturinhaber und verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Seine Mischung aus fachlichem Verständnis, Spontanität und Bühnenpräsenz macht ihn zum idealen Gastgeber für das neue Format.

„ In meiner Karriere als Content Creator habe ich bereits hunderte Millionen Menschen mit meinen Videos erreicht, unterhalten und begeistert. Mit ‚Ray Fragt‘ gehen wir jetzt den nächsten Schritt: Wir kombinieren die Reichweite und Dynamik von Social Media mit echten, repräsentativen Erkenntnissen und entwickeln daraus ein Format, das Wissen und Unterhaltung auf einzigartige Weise verbindet. In der Fachsprache sprechen wir hier von Edutainment – der Kombination aus Entertainment und Education. Genau das macht ‚Ray Fragt‘ für mich so spannend: Wir unterhalten die Menschen nicht nur, sondern liefern gleichzeitig fundierte Einblicke und lernen dabei ganz nebenbei, wie Österreich wirklich tickt “, freut sich Rafael „Ray“ Pomeranz, Content Creator und Host von „Ray Fragt“.

Attraktive Plattform für Sponsoring-Partner

Neben dem Entertainment-Faktor bietet „Ray Fragt“ auch attraktive Möglichkeiten für Unternehmen und Marken. Sponsoring-Partner profitieren nicht nur von der hohen organischen Reichweite des Formats, sondern können durch thematisch passende Fragestellungen einen glaubwürdigen Brand- und Category-Fit schaffen. Statt klassischer Werbeunterbrechungen werden Marken auf natürliche Weise in das Format integriert.

Dabei sind unterschiedlichste Umsetzungen denkbar: von branchenspezifischen Fragestellungen über gebrandete Studiofolgen bis hin zu Spezialausgaben direkt am Point of Sale, bei Events oder an Unternehmensstandorten. Möglich macht dies die von Marketagent eingesetzte mobile Buzzer-Technologie, mit der das Quizformat flexibel an nahezu jedem Ort umgesetzt werden kann.

Mit „Ray fragt“ verbindet Marketagent die Welt der Daten mit der Welt des Entertainments und zeigt, dass repräsentative Marktforschung nicht nur relevant, sondern auch überraschend unterhaltsam sein kann.