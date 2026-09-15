- 15.09.2026, 08:36:32
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REMINDER - PK: Ärztliche Ausbildung zum 4. Mal in Folge verbessert – erstmals nahmen über 60 Prozent an der Ausbildungsevaluierung teil
Die Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichische Ärztekammer präsentiert am Mittwoch die Ergebnisse der Ausbildungsevaluierung 2026.
Zwischen März und Mai 2026 hat die Bundeskurie der angestellten Ärzte (BKAÄ) der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zum vierten Mal gemeinsam mit der ETH Zürich und HF Partners die umfassende Ärzteausbildungsevaluierung durchgeführt, um bei allen Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung die Zufriedenheit mit der ärztlichen Ausbildung abzufragen. Das erfreuliche Ergebnis mit einigen neuen Rekordwerten und Verbesserungen quer durch alle Bundesländer wird am morgigen Mittwoch, 16. September 2026, bei einer Pressekonferenz präsentiert. Zugleich zeigt die BKAÄ aber auch auf, wo es nach wie vor große Herausforderungen gibt, insbesondere beim Start ins ärztliche Berufsleben.
„Pressekonferenz: Ärztliche Ausbildung zum vierten Mal in Folge stabil verbessert – erstmals nahmen über 60 Prozent an der Ausbildungsevaluierung teil“ am Mittwoch, 16. September 2026, 10:00 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien.
Ihre Gesprächspartner sind:
Dr. Daniel von Langen, BSc
Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte (BKAÄ)
Kim Haas, dr.med
1. Stellvertreterin des BKAÄ-Obmanns und BKAÄ-Turnusärztevertreterin
Prof. Michael Siegrist
Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich
Zeit: Mittwoch, 16. September 2026, 10:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
PK wird auch online live übertragen
Die Pressekonferenz findet hybrid in Präsenz und auch online statt – unter dem Zoom-Link https://eu01web.zoom.us/j/61693675733 wird die PK am 16.9. 2026 ab 10:00 Uhr live und kostenlos übertragen.
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer
Mag. Thorsten Medwedeff
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 51406-3314
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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