Pellets vergrößern Preisvorsprung auf Heizöl

Wien (OTS) -

Der Preis für Holzpellets ist im September um 3,9 Prozent gestiegen. Eine Tonne Pellets kostet demnach 419 Euro. Trotz des Preisanstiegs bleiben Pellets deutlich günstiger als fossile Energie. Ein typischer Pellet-Haushalt zahlt derzeit 2.517 Euro pro Jahr für seinen Pelletbedarf. Bei Erdgas liegen die jährlichen Kosten bei rund 4.832 Euro und damit 92 Prozent höher, bei Heizöl bei 4.928 Euro beziehungsweise 96 Prozent über den Pelletkosten. Der Branchenverband proPellets Austria rät: Wer seinen Pelletvorrat noch nicht aufgefüllt hat, sollte jetzt ordern oder einlagern. Erfahrungsgemäß steigen die Preise in den kalten Monaten weiter an.

„Pellets sind teurer geworden – aber sie sind deshalb noch lange nicht teuer. Wer allein auf die Preissteigerung schaut, übersieht die entscheidende Frage: Was kostet mich die Wärme tatsächlich? Im Vergleich zu Öl und Gas haben Pellets weiterhin einen enormen Kostenvorteil“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.

Weniger Sägespäne wegen schwächelnder Baukonjunktur

Als Grund für die höheren Pelletpreise nennt Stiksl gestiegene Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten. Gleichzeitig hat die lange Heizperiode europaweit zu einer höheren Nachfrage geführt. Auf der Angebotsseite wirkt sich die schwache Baukonjunktur aus: Viele Sägewerke haben ihre Produktion reduziert, wodurch weniger Sägespäne anfallen – ein zentraler Rohstoff für die Pelletproduktion.

Vergleich macht Verbraucher sicher

Für eine Kilowattstunde Wärme zahlen Haushalte im September bei Pellets 8,74 Cent, bei Erdgas sind es 16,78 Cent und bei Heizöl 17,11 Cent. Auch ein langjähriger Vergleich macht Verbraucher sicher: Ein Haushalt, der vor 15 Jahren auf Pellets umgestiegen ist, hat sich in dieser Zeit 19.360 Euro gegenüber Heizöl erspart.

Jetzt Pellets einlagern und sicher durch den Winter kommen

proPellets Austria rät Verbrauchern, ihre Holzpelletlager rechtzeitig vor Beginn der Heizsaison aufzufüllen. Erfahrungsgemäß steigt die Nachfrage in der kalten Jahreszeit, wodurch auch die Preise tendenziell höher liegen können. Wer frühzeitig einlagert, schafft Versorgungssicherheit für den Winter und kann saisonale Preisschwankungen besser vermeiden.

Über proPellets Austria

ProPellets Austria vertritt die österreichische Pelletbranche und ist zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um den Pelletmarkt. Zu den Aufgaben des Verbands zählen Marktbeobachtung, Qualitäts- und Branchenarbeit sowie die Information von Politik, Medien, Wirtschaft und Konsument:innen zu Holzpellets und zum Pelletmarkt. Der Verband setzt sich für verlässliche Rahmenbedingungen, hohe Standards und den nachhaltigen Einsatz von Holzpellets als erneuerbaren Energieträger ein.