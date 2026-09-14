FPÖ – Hafenecker: „Klima-Sondersitzung ist heuchlerische Show der Grünen!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, rechnete heute in der von den Grünen beantragten Sondersitzung des Nationalrates scharf mit den Einheitsparteien ab. Die gesamte Sitzung sei nichts weiter als eine „Show“ und reine „Panikmache“, die an der Lebensrealität der Menschen völlig vorbeigehe. Anstatt wirksame Politik für die Österreicher zu machen, hätten die Grünen mit dieser Sitzung selbst unnötig CO2 produziert: „Wenn Sie dann immer davon sprechen, wirksam CO2 zu verhindern, dann hätten Sie heute auf die Sitzung verzichten müssen!“

Die Rede der Grünen-Chefin Gewessler habe laut Hafenecker gezeigt, worum es wirklich gehe – nämlich um den politischen Gegner. „Der Großteil ihrer Rede hatte nichts damit zu tun, CO2 zu verhindern oder was in der Klimasekte sonst noch alles diskutiert wird. Es ist immer die größte Redezeit darauf verwendet, das Sommergespräch von Herbert Kickl nachzubesprechen, was ich sehr interessant finde und was uns zumindest eines zeigt: Dass offensichtlich alle da im Plenum dieses Sommergespräch gehört haben, und ich hoffe, auch sehr viel daraus lernen konnten“, so der freiheitliche Generalsekretär. Den Vorwurf, die FPÖ sei ein „Klimaleugner“, wies Hafenecker entschieden zurück: „Niemand leugnet das Klima, genauso wenig, wie irgendjemand von uns Corona geleugnet hat. Was wir aber hier diskutieren, das sind diese Argumente, die angeblichen Maßnahmen, die die Systemparteien dem Ganzen entgegensetzen wollen. Und das ist der Punkt, der genau hier im Hohen Haus diskutiert werden muss“, stellte Hafenecker klar und kritisierte die Fortsetzung der Panikmache nach dem Vorbild der Corona-Zeit mit der Zählung von „Hitzetoten“.

Besonders die grüne Doppelmoral entlarvte Hafenecker scharf. An die ehemalige grüne Ministerin Gewessler gerichtet, sagte er: „Dass gerade Sie als Jet-Set-Ministerin sich um 130.000 Euro eine Klimaanlage einbauen haben lassen und sich jetzt herstellen und schon wieder mit moralischem Zeigefinger auf andere zeigen, das ist natürlich schon ein starkes Stück.“ Auch die ÖVP und Landwirtschaftsminister Totschnig kritisierte der FPÖ-Generalsekretär scharf: „Das Ausmaß, wie Sie die Bauern hinter das Licht geführt und im Stich gelassen haben, das werden Ihnen die Landwirte in Österreich nicht verzeihen.“ Abschließend fand der FPÖ-Generalsekretär klare Worte für die versammelte „Einheitspartei“: „Die Show, die Sie alle da abgezogen haben, wird sich am Ende des Tages nicht ausgehen. Die Lösung kann nur sein: Legen Sie Ihre Ämter zurück und machen Sie den Weg für Neuwahlen und dann für einen Volkskanzler Herbert Kickl frei!“