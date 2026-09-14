SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz: "Aufsichtsratsquote wirkt, Frauen müssen aber auch auf Vorstandsebene gestärkt werden!"

Wien (OTS) -

"Frauen sind hochqualifiziert, bringen Erfahrung mit und haben das Recht, überall dort mitzuentscheiden, wo Macht und Verantwortung liegen. Trotzdem stoßen sie nach wie vor an gläserne Decken. Das müssen wir endlich ändern", betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz anlässlich der heute, Montag, präsentieren FORBA-Studie. ****

"Ich begrüße, dass die Quote in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen mit der Umsetzung der Women on Boards-Richtlinie auf 40 Prozent angehoben wird. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Gleichstellung in der Wirtschaft. Denn die Erfahrung zeigt: Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir verbindliche Regeln schaffen. Auf Freiwilligkeit allein können wir uns nicht verlassen", so Schatz.

Das bestätigt auch die Studie, die heute von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Brigitte Ederer (ÖBB-Holding) und der Studienautorin Bernadette Allinger (FORBA) präsentiert wurde. Der Zugang zu Aufsichtsräten hängt noch immer stark von informellen Netzwerken ab. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch, dass Quoten wirken und den Frauenanteil erhöhen.

Für die SPÖ-Frauensprecherin ist aber auch klar, dass es damit nicht getan sein kann: “Wir müssen Frauen in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn stärken. Solange sie beim Zugang zu Führungs- und Vorstandspositionen benachteiligt werden, bleibt auch der Weg in die Aufsichtsräte schwierig. Deshalb unterstütze ich Frauenministerin Holzleitner in ihrer Forderung, auch Quoten auf Vorstandsebene zu diskutieren.”

"Es geht um faire Chancen, um transparente Besetzungsverfahren und darum, bestehende Männernetzwerke aufzubrechen. Wir müssen qualifizierte Frauen sichtbar machen und ihnen den Zugang zu wirtschaftlicher Entscheidungsmacht ermöglichen. Gleichzeitig brauchen wir bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit. Gleichstellung ist keine Frage des guten Willens, sondern eine Frage politischer Verantwortung", hält Schatz fest. (Schluss) wf/bj