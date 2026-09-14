WB-Graf: UNOS im Tiefschlaf, während Martha Schultz Reformen liefert

Wien (OTS) -

„Bei der heutigen Aussendung der UNOS stellt sich vor allem eine Frage: Wo waren sie eigentlich in den vergangenen Monaten?“, reagiert Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. „Unter Präsidentin Martha Schultz werden Strukturen in der Wirtschaftskammer verschlankt, Doppelgleisigkeiten beseitigt, Mitgliedsbetriebe entlastet und Leistungen auf ihren Nutzen für die Betriebe überprüft. Wer jetzt behauptet, die Reform bleibe liegen, muss schon sehr konsequent weggeschaut haben.“

Die Stoßrichtung des Reformprozesses ist klar: weniger Belastung für die Betriebe, effizientere Strukturen und gleichzeitig eine starke Interessensvertretung. „Unser Ziel ist, die Wirtschaftskammer zu reformieren und gleichzeitig zu stärken, nicht sie zu zerstören. Die Mitgliedsbetriebe werden durch die gesetzten Reformschritte ab 2030 jedes Jahr um 100 Millionen Euro entlastet. Das sind keine kosmetischen Einsparungen und keine einmalige Aktion, sondern 100 Millionen Euro weniger Belastung für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer Jahr für Jahr. Martha Schultz hat einen tiefgreifenden Reformprozess gestartet, und dieser Weg wird konsequent weitergegangen. Es wurde bereits viel umgesetzt, und weitere Schritte werden folgen“, betont Graf.

„Für diejenigen, die grundsätzlich keine starke Wirtschaftskammer als effektive Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer wollen, wird keine Reform jemals genug sein. Unser Zugang ist ein anderer: Wir wollen eine schlankere, effizientere und schlagkräftigere Wirtschaftskammer für alle Mitgliedsbetriebe. Eine tiefgreifende Reform ist ein Marathon und kein Sprint. Entscheidend ist, dass die Richtung stimmt, das Tempo hoch bleibt und am Ende eine zukunftsfitte Wirtschaftskammer steht. Genau diesen Weg geht Martha Schultz konsequent weiter“, so Graf abschließend.