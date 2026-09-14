„AUS! der Krise.“: WiG-Veranstaltungsreihe unterstützt mit hilfreichen Tipps

Wien (OTS) -

Ab 23. September startet die Veranstaltungsreihe „AUS! der Krise.“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ bereits in ihre vierte Runde. Neu ist, dass das erfolgreiche Angebot aufgrund des großen Interesses heuer neben Ottakring erstmals auch auf die Bezirke Josefstadt und Hernals ausgeweitet wird. Mit kostenlosen Vorträgen, Workshops und Beratungen erhalten Interessierte praktische Unterstützung für herausfordernde Lebenssituationen sowie wertvolle Impulse für mehr psychische Stärke und Wohlbefinden im Alltag. „Belastende Lebenssituationen erschweren unseren Alltag und können uns aus dem Gleichgewicht bringen. Mit ‚AUS! der Krise.‘ möchten wir Menschen unterstützen und ihnen aufzeigen, wie sie in schwierigen Zeiten ihre eigenen Ressourcen stärken und Krisen resilienter bewältigen können“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ und Mental Health Day am 10. Oktober

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG misst der „Seelischen Gesundheit“ im Jahr 2026 als WiG-Jahresschwerpunkt einen besonderen Stellenwert bei. Die Veranstaltungsreihe „AUS! der Krise.“ ist darüber hinaus ein Beitrag der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in Hinblick auf den internationalen Tag der seelischen Gesundheit („Mental Health Day“), der am 10. Oktober begangen wird. Mit diesem speziellen Angebot soll auf den Erhalt und die Förderung der seelischen Gesundheit aufmerksam gemacht werden.

Termine & Themen der Veranstaltungsreihe „AUS! der Krise.“

Die im Zeitraum September bis November 2026 gemeinsam mit Kooperationspartner*innen aus der Josefstadt, Ottakring und Hernals stattfindende Veranstaltungsreihe „AUS! der Krise.“ richtet sich bezirksübergreifend an alle interessierten in Wien lebenden Menschen.

Mittwoch, 23. September 2026, 15:00 – 20:00 Uhr

Gemeinsam essen tut gut (mit Koch-Workshop)

Bei „AUS! der Krise“ kochen wir zusammen mit einem Koch ein gutes, gesundes und günstiges Festmahl. Wir lernen, wie Essen uns stärkt und gut für die Seele ist. Bandari ist ein offener Ort für junge Männer* mit Fluchtgeschichte. An diesem Tag öffnen wir die Türen auch für Nachbar*innen und alle Interessierten: für Begegnung, einen (interkulturellen) Austausch und das Entdecken eigener Stärken im Alltag.

Vortragender: Alexander Rieder ist gelernter Koch. Er lebt und arbeitet in Wien.

Ort: Bandari Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH, Hubergasse 6, 1160 Wien

Anmeldung bis 16. September erforderlich auf https://eveeno.com/wig_ausderkrise2026

Montag, 5. Oktober 2026, 10:00 – 12:00 Uhr

Mental Load – Wenn die unsichtbare Belastung Frauen* in die Erschöpfung zwingt

Mental Load meint die unsichtbare Denk- und Planungsarbeit in Familien bzw. im Zusammenleben. Diese wird überwiegend von Frauen* übernommen. Wird ein Paar Eltern, explodieren die Mental Load-Aufgaben. Wirklich belastend daran ist das Gefühl, alleine Verantwortung zu tragen und die vielen unerledigten To-dos, die sich im Familienalltag ergeben. Im Vortrag wird das Konzept von Mental Load erklärt, individuelle Strategien zur Entlastung aufgezeigt und Wege zu einer gerechteren Verteilung beleuchtet. Zudem besteht Raum für Diskussionen und Austausch. Kinder können gerne mitgebracht werden.

Vortragende: Barbara Schrammel, MSc, Psychotherapeutin, Vorständin und Beraterin beim Verein Frauen* beraten Frauen

Ort: Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 17 – Hernals, 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 53

Anmeldung bis 30. September erforderlich auf https://eveeno.com/wig_ausderkrise2026

Montag, 12. Oktober 2026, 14:00 – 15:30 Uhr

Erzählcafé: Wege aus der Krise

Jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens Krisen – sei es durch Krankheit, Verlust, berufliche oder persönliche Herausforderungen. Im Erzählcafé möchten wir miteinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen teilen: Was hat mir in schwierigen Zeiten geholfen? Woher habe ich Kraft geschöpft? Welche Menschen oder Ereignisse haben mich getragen?

Vortragende: Gudrun Schweigkofler und Sabine Bergthaler, erfahrene Moderatorinnen der Plattform „Zuhören und Erzählen in der Josefstadt“

Ort: Nachbarschaftszentrum Wien 8, Florianigasse 24

Anmeldung bis 5. Oktober erforderlich auf https://eveeno.com/wig_ausderkrise2026

Donnerstag, 15. Oktober 2026, 17:00 – 19:00 Uhr

Gesunde Ideen: Aus der Krise ins Tun kommen

Welche Ideen helfen, Krisen besser zu bewältigen? In diesem Workshop stellen wir erfolgreiche Beispiele vor, tauschen Erfahrungen aus und entwickeln gemeinsam neue Initiativen für unser Grätzel. Wir informieren über Unterstützungsmöglichkeiten für gesundheitsfördernde Ideen und gehen den Fragen nach: Was stärkt uns? Was brauchen wir im Grätzel? Ein Raum für Austausch, Kreativität und gemeinsames Handeln – mit gesunder Jause zum Ausklang.

Vortragende: Ulrike Fleischanderl, WiG-Aktionsbüro, queraum. kultur- und sozialforschung und Julia Wögerbauer, Gesundheitsreferentin, Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Ort: Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96–98/9/1, 1170 Wien, Zugang über Rhigasgasse 6

Keine Anmeldung erforderlich.

Freitag, 16. Oktober 2026,14:00 – 17:00 Uhr

Wenn das Leben herausfordert – Resilienz praktisch erleben

Durchhalten, wenn es mal schwieriger wird. Dabei helfen die 7 Säulen der Resilienz. Mit einfachen mentalen und körperlichen Übungen wollen wir uns ein bisschen krisenfest machen, damit wir auch schweren Momenten gelassen gegenübertreten können.

Vortragende: Dr. Elisabeth Berger, Resonanz© Coach für mentale Gesundheit

Ort: Vereinslokal „Mitten in Hernals“, Gschwandnergasse 59, 1170 Wien

Keine Anmeldung erforderlich.

Montag, 9. und Donnerstag, 19. November 2026, jeweils 16:30 – 17:30 Uhr

Pack Deinen Wohlfühlrucksack!

Was kann ich tun, wenn mir alles zu viel wird? Was bedeutet Wohlfühlen? Wann fühle ich mich überfordert oder angespannt? Was hilft mir, mit schwierigen Situationen umzugehen? Wir entdecken gemeinsam, was uns stärkt und wohltut. An drei Stationen sammeln wir Ideen für unseren persönlichen Wohlfühlrucksack: 1. Körperübungen zum Ausprobieren, 2. Lerne die *peppa-Wohlfühlbox kennen! (z. B. Stressball, Wutball, Sorgenfresser ...), 3. Erstelle deine persönliche Liste mit Dingen, die dir Kraft geben und guttun. Veranstaltung für FLINTA-Personen zwischen 10 und 22 Jahren im Rahmen der „Feminale. 30 Tage Frauengesundheit“.

Ort: *peppa Zentrum für Mädchen* und junge Frauen*, Hasnerstraße 61, 1160 Wien

Keine Anmeldung erforderlich.

Montag, 23. November 2026, 16:00 – 18:00 Uhr

±8–80 Generationen Schach

Ob Anfänger*in oder Meister*in, ob ehrgeizig oder neugierig, ob 8 Jahre oder 80, ob weise, urcool, gechillt oder tough – wir spielen miteinander Schach. Im ACHTSAMEN 8. in der Josefstadt stecken Alt und Jung regelmäßig die Köpfe am Schachbrett zusammen. Es wird aus Zwickmühlen geholfen, gelacht und nachgedacht. Gemeinsames Spielen schafft Ruhe, Fokus und Verbindung und kann uns stärken, wenn das Leben herausfordernd ist.

Die Veranstaltung wird von ACHTSAMER 8. umgesetzt.

Ort: Musisches Zentrum Wien, Zeltgasse 7, 1080 Wien

Keine Anmeldung erforderlich.

Die Teilnahme ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. Informationen unter wig.or.at/termine, Veranstaltungsfolder zum Download.

Über das Projekt

„AUS! der Krise.“ ist eine Veranstaltungsreihe der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ und wird 2026 in Kooperation mit wohnpartner der Stadt Wien, *peppa Zentrum für Mädchen* und junge Frauen*, Bandari Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, ACHTSAMER 8., Hilfswerk Nachbarschaftszentren, Mitten in Hernals und Frauen* beraten Frauen* umgesetzt.