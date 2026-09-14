  • 14.09.2026, 11:25:32
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SPÖ-Schieder: Kosovo muss wieder in ruhigere Gewässer steuern!

SPÖ-EU-Abgeordneter gratuliert Albin Kurti zur Regierungsbildung im Kosovo

Wien (OTS) - 

Drei Monate nach den vorgezogenen Parlamentswahlen hat das kosovarische Parlament eine neue Regierung unter Ministerpräsident Albin Kurti bestätigt. 62 der 120 Abgeordneten stimmten am Sonntag für das neue Kabinett. Kurtis Partei Vetëvendosje war bei den Wahlen im Juni erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Für den SPÖ-EU-Delegationsleiter und außenpolitischen Sprecher Andreas Schieder ist die Regierungsbildung ein wichtiger Schritt, um den Kosovo nach Monaten politischer Unsicherheit wieder zurück zu mehr Stabilität zu führen: „Herzlichen Glückwunsch an Albin Kurti. Es war keine einfache Aufgabe, nach Monaten politischer Unsicherheit eine tragfähige Regierung auf die Beine zu stellen. Umso wichtiger ist, dass dieser Schritt nun gelungen ist. Kosovo muss endlich wieder in ruhigeres und stabileres Gewässer steuern. Albin Kurti trägt jetzt die Verantwortung, das Land wieder auf Kurs zu bringen und den Blick nach vorne zu richten. Die politische Instabilität der vergangenen Monate hat wichtige Reformen verzögert. Das darf sich nicht wiederholen. Kosovo gehört zur europäischen Familie und wir werden alles daransetzen, das Land auf seinem Weg in Richtung Europäische Union zu unterstützen. Dafür braucht es aber zuallererst stabile und handlungsfähige Institutionen im Kosovo selbst. Jetzt ist die Zeit, die politischen Gräben der vergangenen Monate zu überwinden. Die demokratischen Kräfte des Landes müssen aufeinander zugehen und gemeinsam Verantwortung für die Zukunft des Kosovo übernehmen. Die Menschen haben nach Monaten der Unsicherheit endlich wieder politische Stabilität und einen klaren Weg nach vorne verdient." (Schluss) ls

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