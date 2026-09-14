ÖWA 8/2026: Heute.at überspringt 4-Millionen-User-Marke

Wien (OTS) -

Die nächste Schallmauer ist durchbrochen! Heute.at überspringt die Marke von vier Millionen Leserinnen und Lesern. Die am Montag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für August 2026 bescheinigt dem Heute.at-Einzelangebot exakt 4.024.159 Unique User.

Damit liegt die Reichweite von Heute.at nun bereits bei 55,5 Prozent. Mehr als jeder zweite heimische Internetnutzer ab 14 Jahren steuerte im August das Digitalangebot von „Heute“ an.

Der neue Jahresrekord setzt den starken Wachstumskurs der vergangenen Monate fort. Nach 3,59 Millionen Unique Usern im Mai, 3,66 Millionen im Juni und mehr als 3,8 Millionen im Juli fällt nun erstmals die Vier-Millionen-Marke. Heute.at ist damit zum fünften Mal in Folge Österreichs größtes privatwirtschaftlich geführtes Einzelangebot in der ÖWA – und neben dem ORF das einzige Medium, das über vier Millionen Menschen im Land erreicht.

Vermarktungschefin Beate Österreicher: „ Wer die Menschen in Österreich erreichen will, kommt an Heute.at nicht vorbei. Mit mehr als vier Millionen Unique Usern und 55,5 Prozent Reichweite starten wir mit gewaltigem Rückenwind in das für die Werbewirtschaft so wichtige vierte Quartal. Heute.at bietet Werbepartnern ein starkes Gesamtpaket aus enormer österreichischer Reichweite, größtmöglicher Kundenorientierung und hochwertigem redaktionellen Umfeld. “

Nicht nur die Reichweite, auch die intensive Nutzung des „Heute“-Digitalangebotes sticht hervor. Im August verzeichnete Heute.at mehr als 39 Millionen Visits. Ein Besuch im „Heute“-Universum dauerte dabei im Schnitt 4:10 Minuten. Besonders relevant für den heimischen Werbemarkt: 92 Prozent aller Seitenaufrufe kamen aus Österreich. Frauen sind in der Leserschaft von Heute.at mit 51,9 Prozent in der Mehrheit.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „ Vier Millionen Leserinnen und Leser sind eine gewaltige Schallmauer. Hinter dieser Zahl stehen vier Millionen Gründe, jeden Tag noch schneller, besser und näher an unserer Community zu sein. Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: Wir erzählen Österreich – schnell, verständlich und mit Geschichten, die sonst niemand schreibt. “

Auch das „Heute“-Dachangebot – Heute.at kombiniert mit Newsflix.at – ist mit 4.030.741 Unique Usern (55,6 Prozent Reichweite) Österreichs private Online-Nummer-1.

Quelle: ÖWA August 2026, Einzelangebote bzw. Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer ab 14 Jahre