- 14.09.2026, 11:08:02
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AVISO – Pressegespräch: Fakten statt Mythen – Die Wahrheit über die Pensionskosten
Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec über die tatsächliche Lage
Die Pensionsdebatte ist weiterhin geprägt von Alarmbegriffen wie „Kostenexplosion“, „demografische Bombe“, „nicht finanzierbar“. Immer wieder heißt es: Ein Drittel der Bundesausgaben fließe in das Pensionssystem. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec zeigt auf, warum das nicht stimmt.
Wann: Mittwoch, 16. September 2026
Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer
Uhrzeit: 9 Uhr
UAwg.
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Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]
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