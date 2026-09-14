  • 14.09.2026, 11:08:02
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AVISO – Pressegespräch: Fakten statt Mythen – Die Wahrheit über die Pensionskosten

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec über die tatsächliche Lage

Wien (OTS) - 

Die Pensionsdebatte ist weiterhin geprägt von Alarmbegriffen wie „Kostenexplosion“, „demografische Bombe“, „nicht finanzierbar“. Immer wieder heißt es: Ein Drittel der Bundesausgaben fließe in das Pensionssystem. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec zeigt auf, warum das nicht stimmt.

Wann: Mittwoch, 16. September 2026
Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer
Uhrzeit: 9 Uhr

UAwg.

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Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

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