FPÖ – Schnedlitz: „Wir sind für Euch da – Kickl-Tour als Gegenmodell zur abgehobenen Regierungspolitik!“

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer heutigen Pressekonferenz präsentierte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz den „Freiheitlichen Heimatherbst 2026“ sowie die dazugehörige Österreich-Tour von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl unter dem Motto „Wir sind für Euch da“. Gleichzeitig rechnete Schnedlitz mit dem Totalversagen der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition im abgelaufenen Sommer ab. Insbesondere die ÖVP habe dabei ihr wahres Gesicht gezeigt: „Die ÖVP vernichtet innerhalb von zwei Monaten die Bauern und die Wirtschaft. Bauern ruiniert, Wirtschaft ruiniert, Standort ruiniert. Nicht die Sozialdemokraten, sondern die Österreichische Volkspartei, die den Kanzler stellt, die den Landwirtschaftsminister stellt, die den Wirtschaftsminister stellt. Sei es aus Unfähigkeit, aus Untätigkeit oder aus Mutwilligkeit, ich weiß es nicht.“

Für Schnedlitz sei es jedenfalls eine feststehende Tatsache: „Je schneller diese Versagerregierung aus dem Amt fliegt, desto besser für Österreich, denn dann kann man diesen ganzen Wahnsinn noch rückgängig machen.“ Die Politik der Systemparteien ÖVP, SPÖ und NEOS richte sich nur noch gegen die eigene Bevölkerung. „Sie machen Politik nur noch für sich selbst und nicht mehr für die Bevölkerung“, so Schnedlitz, der auch deutliche Kritik an der Aushöhlung der Demokratie durch die Regierung übte: „Wenn diejenigen, die Grundrechte und Rechte der Bürger beschneiden, bei diesem Beschneiden gehindert werden, dann nennt man das Demokratie- und Verfassungsgefährdung. Das muss man einmal sacken lassen. So weit haben wir es in Österreich gebracht!“

Als Paradebeispiel für die abgehobene und herzlose Politik der Regierung nannte Schnedlitz den Umgang mit den heimischen Bauern, die nach der Dürrekatastrophe mit einem „faulen Kompromiss“ abgespeist worden seien. Dieses angebliche Hilfspaket sei in Wahrheit ein Minusgeschäft für die Landwirte: „140 Millionen Euro Entlastung, Rückzahlung und Belastung 250 Millionen. Ein Minusgeschäft von 110 Millionen Euro mit einem Zinssatz ähnlich wie bei der Mafia“, rechnete der FPÖ-Generalsekretär vor. Währenddessen fließe weiterhin österreichisches Steuergeld ins Ausland: „Für Nussbauern in Afrika fließen aber weiterhin Gelder. Oder für Radwege in Südamerika, wo bis heute wahrscheinlich kein einziger Laufmeter gebaut wurde.“

Auch das von der Regierung durchgepeitschte Klimaschutzgesetz sei ein Anschlag auf den Wohlstand. „Das Klimagesetz ist mit dem Golden-Plating von EU-Vorgaben bis 2040 in Wahrheit nichts anderes als der Inbegriff der österreichischen Standortvernichtung. Es wird uns Milliarden Euro kosten, es wird uns Arbeitsplätze kosten, es wird uns Wohlstand kosten“, warnte Schnedlitz.

Angesichts dieser Politik der Verachtung gegenüber den Bürgern sei es nun wichtiger denn je, ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen. „Wenn man diesen Sommer so betrachtet, dann könnte man meinen, die Menschen stehen also alleine da. Dem ist aber nicht so“, erklärte Schnedlitz und kündigte die große Österreich-Tour von Herbert Kickl an: „Herbert Kickl geht wieder auf Tour. Und im Unterschied zur Bundesregierung nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen. Nicht auf Kosten der Menschen, sondern für die Menschen.“ Unter dem Motto „Wir sind für Euch da“ werde Herbert Kickl im ganzen Land unterwegs sein, um den Schulterschluss mit der Bevölkerung weiter zu vertiefen. „Wir werden uns gegenseitig stärken und auch gegenseitig beschützen. Denn genau das wird nötig sein, um das System der Einheitspartei, um die Abgehobenheit von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen und die schlechte Zeit, die diese Parteien uns gerade bescheren, zu stoppen“, so Schnedlitz.

Parallel zur Tour des Bundesparteiobmanns werde die gesamte freiheitliche Familie im Rahmen des „Freiheitlichen Heimatherbstes“ mit hunderten Veranstaltungen im ganzen Land präsent sein. „Zu den Menschen gehen, hinein ins persönliche Gespräch, Seite an Seite mit der Bevölkerung. Das wird den Herbst für uns Freiheitliche prägen“, betonte der Generalsekretär. Als besonderes Zeichen der Solidarität mit den im Stich gelassenen Landwirten werde es bei jeder Großveranstaltung von Herbert Kickl einen eigenen „Gemüsetraktor“ geben: „Dort werden heimische Lebensmittel direkt vom Bauernhof, vom Traktoranhänger an die Menschen verteilt. Natürlich kostenlos, gesund und regional.“

Abschließend lud Schnedlitz alle Bürger ein, die zahlreichen Veranstaltungen zu besuchen. Die Informationen zu allen Veranstaltungen des Heimatherbstes werden bald unter www.fpoe-heimatherbst.at zur Verfügung gestellt. „Wir sehen uns bald bei euch im Bundesland. Wir sind für Euch da und wir freuen uns drauf!“, so Schnedlitz abschließend.

Service:

Die genauen Daten der „Wir sind für Euch da!“-Tour von Herbert Kickl:

26.09.2026 – Vormittag: Matrei in Osttirol, Nachmittag: Feistritz an der Drau

02.10.2026 – Gemeinsame Wanderung in Wien

03.10.2026 – Oktoberfest der FPÖ-Meidling

04.10.2026 – Hartberger Oktoberfest

09.10.2026 – Bregenz

10.10.2026 – Vormittag: Thalgau, Nachmittag: Stadl-Paura

23.10.2026 – Grafenwörth

26.10.2026 – Neutralitätsfest in Wien