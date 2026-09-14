Interne Neuaufstellung im Wien Energie Presse-Team

Wien (OTS) -

Wien Energie stellt ihren Corporate Newsroom mit September personell neu auf und setzt dabei auf erfahrene Kommunikationsexpertinnen aus den eigenen Reihen: Clara Kaindel, bisher Pressesprecherin bei Wien Energie, übernimmt die Funktion der Unternehmenssprecherin. Sie folgt auf Alexander Hoor, der mit September die Abteilungsleitung Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke übernommen hat. Als neue Pressesprecherin verstärkt ab sofort Camilla Nägele das Team Content- und Channelmanagement unter der Leitung von Franziska Bauer-Hartig.

Kommunikationsexpertin mit Unternehmens- und Agenturerfahrung

Clara Kaindel arbeitet seit 2024 im Kommunikationsmanagement von Wien Energie und war bislang als Pressesprecherin tätig. Als Themenmanagerin im Wien Energie-Newsroom hat Kaindel unter anderem den Erneuerbaren Ausbau des Unternehmens rund um Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft kommunikativ betreut. In ihrer neuen Rolle ist sie erste Ansprechpartnerin für Medienvertreter*innen und steht für Medienanfragen zu zentralen Unternehmensthemen zur Verfügung.

Vor ihrem Wechsel zu Wien Energie war Kaindel Senior Consultant bei der Kommunikationsagentur Grayling Austria. Kaindel engagiert sich zudem im Public Relations Verband Austria und ist Lektorin an der Fachhochschule St. Pölten. Die Wienerin hat Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule Wien der WKW sowie Media- und Kommunikationsberatung an der Fachhochschule St. Pölten studiert.

PR-Expertin mit kommunikativem Fingerspitzengefühl

Camilla Nägele ist seit 2021 im Wien Energie-Kommunikationsmanagement unter der Leitung von Lisa Grohs (derzeit in Karenz) bzw. Stefanie-Marie Jahoda tätig. Vor ihrer Funktion als Pressesprecherin hat Nägele die Corporate Publishing-Produkte und den LinkedIn-Auftritt des Energiedienstleisters verantwortet und weiterentwickelt.

Die gebürtige Vorarlbergerin bringt umfassende Expertise in strategischer Kommunikation, Medienarbeit und Veranstaltungsmanagement mit. Vor ihrem Wechsel zu Wien Energie war Nägele zuletzt im Kommunikationsteam des Corona-Krisenstabs im österreichischen Gesundheitsministerium tätig. Nägele hat Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Zeitgeschichte und Medien an der Universität Wien studiert.

Kontakt zum Wien Energie-Presseteam:

www.wienenergie.at/pressekontakt



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