  • 14.09.2026, 09:53:03
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IFPI Austria trauert um Christof Straub

Christof Straub war mit seinem innovativen Unternehmen Global Rockstar ein langjähriges und geschätztes Mitglied unseres Verbandes

Wien (OTS) - 

Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria nimmt mit großer Trauer Abschied von Christof Straub, der am 13. September 2026 im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben ist. Christof Straub war mit seinem innovativen Unternehmen Global Rockstar ein langjähriges und geschätztes Mitglied unseres Verbandes und prägte die heimische Musiklandschaft über Jahrzehnte hinweg als Künstler, Produzent und Visionär.

Als Mitgründer des legendären Duos Papermoon feierte er ab den frühen 1990er-Jahren sensationelle Erfolge, darunter Doppelplatin für das Debütalbum „Tell Me A Poem“ und die Auszeichnung mit dem Amadeus Austrian Music Award 2006.

Seine herausragenden Qualitäten als Gitarrist, Songwriter und Komponist schenkten Österreich zeitlose Melodien, die bis heute nachklingen.

Doch Christof Straub war nicht nur Musiker, er dachte die Musikwirtschaft stets einen Schritt weiter. Als Gründer der Musikplattform Global Rockstar ging er völlig neue, zukunftsweisende Wege in der Digitalisierung der Branche. Er etablierte eine innovative Crowdinvesting-Plattform, die es Musikbegeisterten ermöglichte, direkt in die Hits von morgen zu investieren und somit junge Musiktalente zu fördern.

Seine unermüdliche Leidenschaft galt stets dem kreativen Nachwuchs. Als Mentor, Manager und Produzent entdeckte und förderte er talentierte Newcomer, formte unter anderem die erfolgreiche Karriere seiner Tochter Zoë Straub und arbeitete eng mit prägenden Acts wie Chris Steger zusammen.

Mit Christof Straub verliert die österreichische Musikbranche nicht nur einen herausragenden Kreativen und mutigen Unternehmer, sondern auch einen wahren Pionier, der mit Herzblut und Innovationsgeist neue Standards setzte. Sein Beitrag zur österreichischen Musikkultur wird unvergessen bleiben.

Unser tiefstes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen.

Rückfragen & Kontakt

Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria
Thomas Böhm
Telefon: 01 5356035
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ifpi.at

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