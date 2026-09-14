Schwangerenberatung hilft auch den Kindern!

Wien (OTS) -

Weder leben in Österreich alle Kinder in Wohlstand, noch sind alle Kinder gesund oder wachsen in Verhältnissen auf, die ihrer Gesundheit zuträglich sind. Zum Welttag des Kindes am 20. September verweist aktion leben österreich auf die Bedeutung früher Unterstützung, um späteren Problemen vorzubeugen. Am besten beginnt sie schon in der Schwangerschaft sowie in der ersten Babyzeit.

Prävention für Gesundheit und mehr Lebenszufriedenheit

Kronthaler: „In der Schwangerschaft können wir ein Chancenfenster nützen - werdende Eltern sind motiviert und offen, für ihr Baby die besten Bedingungen zu schaffen. Schwangerenberatung erhöht die Freude an Elternschaft und auch die Gesundheit von Eltern und Kindern etwa durch Reduktion von Stress, zum Beispiel durch effiziente finanzielle Entlastung” , erklärt Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich.

aktion leben - Angebot weitgehend mit Spenden finanziert

"Die Nachfrage nach Beratung ist groß, die Finanzierung stellt jedoch eine beständige Herausforderung dar. Alle direkte Hilfe - Überbrückungshilfen, Einmalzahlungen, Patenschaften – sind ausschließlich durch Spenden möglich. Auch den laufenden Beratungsbetrieb finanzieren wir zum überwiegenden Teil über Spendenmittel” , betont Kronthaler.

Vielfältig, hochwertig und kostenlos

Das Angebot von aktion leben österreich ist vielfältig, hochwertig und kostenlos. Es umfasst die Elternberatung, die Schwangerenberatung, die Paarberatung, die Vorgeburtliche Beziehungsförderung – Bindungsanalyse, die Beratung bei Kinderwunsch – Fruchtbarkeitsbehandlungen sowie praktische Hilfe.

Infos dazu unter www.aktionleben.at

aktion leben österreich bittet um Spenden auf das Konto IBAN: AT64 3400 0000 0723 6771 Spenden an aktion leben österreich sind steuerlich absetzbar. aktion leben österreich ist Trägerin des Spendegütesiegels.