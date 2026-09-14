Wiener Börse AG stärkt mit Übernahme der North Data GmbH auch außerbörsliche Transparenz

Wien/Hamburg (OTS) -

Die Wiener Börse AG hat mit 80 % die Mehrheitsbeteiligung an der North Data GmbH erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich als die Suchmaschine für europäische Unternehmensdaten etabliert: Aus mehr als 160 öffentlichen Quellen wie Registern und EU-Datenbanken aggregiert und konsolidiert North Data Daten zu 100 Mio. privaten Unternehmen in 26 europäischen Ländern. Mit dieser Akquisition festigt die Wiener Börse ihre Position als modernes Infrastrukturunternehmen und erweitert ihr Leistungsangebot über börsliche Daten hinaus.

„ Transparente Information ist die Grundlage funktionierender Märkte und essenzieller Bestandteil der DNA unserer beiden Unternehmen. Transparenz stärken wir gemeinsam mit North Data nun auch im außerbörslichen Bereich. Mit dieser Investition stellt sich die Wiener Börse strategisch breiter auf und diversifiziert ihre Einnahmequellen entlang ihrer Kerngeschäftsbereiche ,“ sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG.

„ North Data ist die Anlaufstelle Nr. 1 zur Unternehmensrecherche in Europa: Egal ob Konzern oder Mittelstand, Agentur oder Behörde, Journalisten oder Privatpersonen – alle nutzen North Data, wenn es um verlässliche Unternehmensinformationen geht. Wir freuen uns, mit der Wiener Börse einen langfristigen Partner gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam unsere Plattform weiter ausbauen und stärken können ,“ sagt Frank Felix Debatin, Gründer und CEO von North Data GmbH.

Über die Website von North Data sind ausführliche Informationen zu Unternehmen wie finanzielle Kennzahlen sowie Verflechtungen und Eigentümerstrukturen verfügbar. Mit den North Data Premium Services erhalten die Nutzer noch tiefergehende Informationen, sowie eine leistungsfähige Suche, Dossiers und Watch Lists. Mit den Data Services von North Data ist direkter Datenzugriff über API und Exporte möglich. Die Unterstützung von investigativem Journalismus und die bestehenden Datenangebote werden fortgeführt und im Sinne eines breiten Zugangs zu Unternehmensinformationen in allen Märkten weiterentwickelt.

Über die Wiener Börse

Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu globalen Märkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Notierte Unternehmen profitieren dort von maximaler Liquidität, Anlegern bietet sie als Marktführerin schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres einzigartigen Know Hows vertrauen auch die Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. Darüber hinaus ist sie an Energiebörsen, Clearinghäusern und Datenanbietern der Region beteiligt.