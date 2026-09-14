Gut begleitet in den Schulstart: Ergotherapie stärkt Kinder in Kindergarten und Schule

Wien (OTS) -

Mit dem Start in Kindergarten und Schule beginnt für viele Kinder ein neuer Abschnitt voller Chancen, aber auch Anforderungen: Kinder müssen sich etwa in neue Routinen einfinden, Materialien organisieren, feinmotorische Aufgaben bewältigen, Regeln verstehen und sich in einer Gruppe zurechtfinden. Für manche Kinder ist dies besonders herausfordernd: „Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie sind hier wichtige präventive Unterstützungsangebote, die genau im Alltag der Kinder ansetzen. Ergotherapeut*innen bringen hier ihre Expertise ein, indem sie Kinder und Pädagog*innen dabei unterstützen, Barrieren zu erkennen und gemeinsam alltagsnahe Lösungen zu entwickeln“, betont die Präsidentin von Ergotherapie Austria, Marion Hackl.

Ergotherapeut*innen unterstützen dort, wo Lernen und Entwicklung stattfinden

Kindergarten- bzw. schulbasierte Ergotherapie bedeutet die Einbindung von Ergotherapeut*innen in multiprofessionellen Teams in Schule und Kindergarten. Die ergotherapeutischen Interventionen zählen zum Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention und unterstützen Kinder direkt im Alltag bei Betätigungen, die sie tun müssen, wollen oder die von ihnen erwartet werden. Sei es in der Gruppe, im Klassenraum, in der Garderobe, am Spielplatz oder in der Pause. „Die Maßnahmen sind, im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, eng mit den pädagogischen Fachkräften abgebstimmt und zielen drauf ab, dass möglichst alle Kinder davon profitieren und aktiv am Kindergarten- bzw. Schulalltag teilhaben können“, erläutert Hackl. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Anpassung von Räumen, Materialien, Sitzplatz oder Arbeitsabläufen, die Adaptierung von Spiel- oder Schreibmaterialien oder die Entwicklung von Strategien für das Aus- und Anziehen in der Garderobe oder der Selbstorganisation. „Der besondere Mehrwert liegt darin, dass Ergotherapie nicht losgelöst vom Bildungsalltag stattfindet. So können etwa Strategien, die für eine Vielfalt von Kindern, oder eine spezifische Gruppe passend sind, direkt im Unterricht, beim Spielen, beim Essen, beim Umziehen oder in Übergangssituationen erprobt und gemeinsam mit Pädagog*innen gefestigt werden. Dadurch kommt die Unterstützung dort an, wo sie tatsächlich gebraucht wird“, erläutert Hackl.

Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie fördern Teilhabe, Inklusion und Chancengerechtigkeit

Beide Unterstützungsangebote fördern Inklusion und die größtmögliche Teilhabe der Kinder am Schul- bzw. Kindergartenalltag. „Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie leisten damit einen wichtigen Beitrag für ein chancengerechtes Aufwachsen, indem Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Voraussetzungen gemeinsam lernen, spielen und sich entwickeln, damit hier kein Kind zurückbleibt“, so Hackl abschließend.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.