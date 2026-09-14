AVISO: Pressestatement zum Treffen der Präsidenten der Parlamente im Austerlitz-Format

Wien (PK) -

Im Rahmen des Austerlitz-Formats trifft Nationalratspräsident Walter Rosenkranz in Stift Göttweig am Freitag, 18. September mit dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses des tschechischen Parlaments Tomio Okamura und dem Präsidenten des slowakischen Nationalrats Richard Raši zu einem Arbeitsgespräch zusammen.

Im Fokus stehen dabei die aktuellen Herausforderungen bei der Erweiterung der Europäischen Union, Migration und Jugendpartizipation. Geplant ist zudem ein Erfahrungsaustausch über Fortschritte und Vorhaben im Bereich der digitalen Transformation sowie über den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Parlamenten. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch findet ein Pressestatement statt.

Pressestatement zum Treffen im Austerlitz-Format

9.15 Uhr:

Check-In für Vertreterinnen und Vertreter der Medien

9.45 Uhr:

Ankunft der Delegationen und Begrüßung am Vorplatz der Benediktihalle, anschließend Tour de Table vor der Eröffnung des Arbeitsgesprächs im Sommerrefektorium, Möglichkeit für ein Gruppenfoto in der Pause um 11.45 Uhr.

13.00 Uhr:

Pressestatement in der Benediktihalle

Ort:

Stift Göttweig

Vertreterinnen und Vertreter der Medien können sich unter [email protected] anmelden. (Schluss) bea