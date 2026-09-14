Smartes Mehrwegsystem eröffnet Einsparpotenzial in Millionenhöhe

Wien (OTS) -

Weniger Kosten, kürzere Transportzeiten und deutlich geringere Laufwege im Lager: Seit 2021 untersuchen das Institute for Digital Transformation and Strategy (IDS) der FHWien der WKW und das oberösterreichische Start-up BOOXit, wie digital vernetzte Mehrwegsysteme die Logistik effizienter, nachhaltiger und menschengerechter machen können.

Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen erhebliches Potenzial. Für einen untersuchten Lieferprozess zwischen Pharmagroßhandel und Apotheken ergaben Berechnungen bei mehr als 20.000 Fahrten pro Jahr ein mögliches Einsparpotenzial von rund 1,37 Millionen Euro jährlich. Zugleich könnte sich die Dauer der bislang drei bis acht Stunden langen Fahrten im Durchschnitt um rund 1,25 Stunden verkürzen. Auch für Beschäftigte ergeben sich deutliche Vorteile. In der Simulation eines Lagerprozesses reduzierte ein auf BOOXit-Regalen basierendes System die erforderlichen Laufwege von 3.845 auf 335 Meter. Damit könnten Prozesse beschleunigt und zugleich ergonomische Belastungen deutlich verringert werden.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass intelligente Mehrwegsysteme mehrere Herausforderungen der Logistik gleichzeitig adressieren können: Sie reduzieren Verpackungsabfälle, ermöglichen effizientere und stärker automatisierte Prozesse und können zugleich die Arbeitsbedingungen verbessern“, sagt Walter Mayrhofer, Leiter des IDS der FHWien der WKW.

Vom Prototyp zum intelligenten Logistiksystem

Als die Zusammenarbeit 2021 mit dem Forschungsprojekt DigiPharmaLogNet begann, existierte vom BOOXit-System erst ein 3D-gedruckter Prototyp. Seither wurde das Konzept in mehreren Forschungsprojekten auf unterschiedliche Einsatzbereiche übertragen – von der Pharma- und Paketlogistik bis hin zu resilienten Logistiksystemen für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Ein zentrales Ergebnis zieht sich durch die bisherigen Projekte: Mehrwegsysteme entfalten ihr Potenzial vor allem dann, wenn Behälter zuverlässig in den Kreislauf zurückgeführt und ihre Bewegungen digital nachvollzogen werden können. Genau daran setzt das laufende Forschungsprojekt SIBORC an. Mithilfe digitaler Zwillinge und künstlicher Intelligenz werden komplexe Mehrwegkreisläufe simuliert und optimiert. Das IDS untersucht dabei neben wirtschaftlichen und ökologischen Effekten auch die Auswirkungen auf Beschäftigte und Organisationen.

Nächster Schritt: Erprobung im realen Betrieb

Nach fünf Jahren gemeinsamer Forschung rückt nun die praktische Anwendung stärker in den Mittelpunkt. „Wir haben die Entwicklung von einem ersten Prototyp bis hin zu einem umfassenden digitalen Logistiksystem wissenschaftlich begleitet. Der entscheidende nächste Schritt ist jetzt die Erprobung unter realen Bedingungen“, sagt Gerald Schneikart, Projektleiter und Senior Researcher am IDS. „Dabei wollen wir untersuchen, ob sich die in Simulationen und Forschungsprojekten gezeigten Potenziale auch im laufenden Betrieb realisieren lassen.“

„Die Zusammenarbeit mit der FHWien der WKW war über mehrere Forschungsprojekte hinweg von einem tiefen Verständnis für diese disruptive Logistiktechnologie geprägt“, sagt BOOXit-CEO Peter Entenfellner. „Das Forschungsteam um Walter Mayrhofer und Gerald Schneikart hat die Möglichkeiten unseres Systems und die praktischen Problemstellungen von Logistikprozessen unter herausfordernden externen Rahmenbedingungen sehr pragmatisch und lösungsorientiert zu in der Praxis verwertbaren Forschungsergebnissen geführt.“

Die Zusammenarbeit wird auch im 2026 gestarteten Kompetenzteam HumAInLog fortgesetzt. Das von der Stadt Wien geförderte Forschungsprojekt beschäftigt sich mit menschzentrierten Technologien und KI-Assistenzsystemen für die Zustell- und Transportlogistik. BOOXit ist daran als Praxispartner beteiligt. Damit verschiebt sich der Fokus der gemeinsamen Forschung zunehmend von der technologischen Entwicklung zur Frage, wie intelligente Logistiksysteme in der Praxis wirtschaftlich, nachhaltig und menschengerecht eingesetzt werden können.

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Gerald Schneikart und Walter Mayrhofer von der FHWien der WKW mit Peter Entenfellner von BOOXit bei der Produktpräsentation von BOOXit am 8. September 2026 in Ebensee (v. l.).

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Walter Mayrhofer vom Institute for Digital Transformation and Strategy der FHWien der WKW bei seinem Vortrag in Ebensee.

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FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.900 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 16.800 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.