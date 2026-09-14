"Mehr Betreuung statt weniger Ferien!"

Wien (OTS) -

Der Vorstoß der Wirtschaftskammer, die Sommerferien zu verkürzen, gehe am eigentlichen Problem vorbei. Statt Familien immer stärker an die Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen, bräuchte es endlich bessere Rahmenbedingungen für Eltern und Kinder. „Wer mehr Vollzeitbeschäftigung will, muss zuerst für flächendeckende, hochwertige und kostenlose Kinderbetreuung sorgen“, lautet die zentrale Forderung des SLÖ Bundessekretärs Thomas Fitzko. “Nicht zu lange Sommerferien sind das Problem, sondern die fehlenden bzw. zu teuren Betreuungsplätze.”

Zudem würde in der aktuellen Debatte ausgeblendet, dass mit der Sommerschule bereits ein Angebot in den letzten Ferienwochen besteht. Gleichzeitig wurden die Herbstferien auch auf Wunsch der Wirtschaft eingeführt. Nun ausgerechnet die Sommerferien zum Problem zu erklären, sei wenig glaubwürdig.

"Familien brauchen nicht weniger Ferien, sondern mehr Betreuungsangebote, echte Wahlfreiheit und bessere Rahmenbedingungen", resümiert Fitzko.





