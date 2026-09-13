FPÖ – Belakowitsch: „Pensionisten sind nicht der Bankomat der Nation – Nein zu Pensionsantritt mit 67!“

Wien (OTS) -

Den heutigen Forderungen von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr nach einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf 67 Jahre sowie einer Koppelung an die Lebenserwartung erteilte die FPÖ-Sprecherin für Arbeit und Soziales und Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch heute eine klare Absage. Für die Freiheitlichen sei es inakzeptabel, dass die Lebensleistung der älteren Generation durch derartige Pläne entwertet werde.

„Die Pensionisten dürfen nicht länger der Bankomat der Nation sein, bei dem sich diese dilettantische Verlierer-Koalition und ihre Einflüsterer nach Belieben bedienen! Es ist eine absolute Respektlosigkeit, den hart arbeitenden Österreichern auszurichten, sie sollen gefälligst bis zum Umfallen schuften, nur weil die Systemparteien unser Steuergeld lieber für die Asylindustrie und ideologische Prestigeprojekte beim Fenster hinauswerfen“, kritisierte Belakowitsch scharf.

Dass die geburtenstarken Jahrgänge, die in den kommenden Jahren ihren Ruhestand antreten, eine demografische Herausforderung darstellten, sei unbestritten. Belakowitsch betonte jedoch, dass der Gipfel dieser Entwicklung bis zum Jahr 2035 überschritten sein dürfte. Panikmache sei daher völlig fehl am Platz.

„Anstatt die Menschen mit der ständigen Drohung eines höheren Antrittsalters zu terrorisieren, braucht es endlich eine Politik, die an den echten Stellschrauben dreht. Die Lösung liegt nicht in einer Bestrafung der Älteren, sondern in einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, die echtes Wachstum ermöglicht, und in einer echten Familienpolitik, die dafür sorgt, dass Familien wieder mehr als ein Kind haben können“, erklärte die freiheitliche Sozialsprecherin.

„Wer die Wirtschaft entfesselt und die heimischen Familien stärkt, bringt auch wieder mehr Menschen in Beschäftigung und sichert unser Pensionssystem nachhaltig ab. Die FPÖ wird jedenfalls nicht zulassen, dass der wohlverdiente Ruhestand der Österreicher auf dem Altar der schwarz-rot-pinken Realitätsverweigerung geopfert wird“, so Belakowitsch abschließend.