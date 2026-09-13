  • 13.09.2026, 14:34:02
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NEOS: „WIFO-Chef Felbermayr bestätigt weiteren Handlungsbedarf bei Pensionen“

Gasser: „Es liegt auf der Hand, dass das nicht so weitergehen kann. Gerade bei den Pensionen brauchen die Menschen Klarheit und Planbarkeit.“

Wien (OTS) - 

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser begrüßt die Aussagen von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr in der heutigen ORF-„Pressestunde“, der ein Pensionsantrittsalter Richtung 67 ins Spiel gebracht hat: „Angesichts der demografischen Entwicklung darf diese Frage kein politisches Tabu sein. Das betonen wir NEOS bereits seit Langem. Und auch die Fachleute bestätigen den Handlungsbedarf – denn die Zeit drängt.“

Bereits jetzt fließt mehr als jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionen, sagt Gasser: „Es liegt auf der Hand, dass das nicht so weitergehen kann. Gerade bei den Pensionen brauchen die Menschen Klarheit und Planbarkeit. Deshalb müssen wir die notwendigen weiteren Reformen jetzt diskutieren und in die Wege leiten.“

Zu von Felbermayr angesprochenen notwendigen Reformen sagt Gasser: „Wir beginnen heute später zu arbeiten, wir leben erfreulicherweise länger – und beziehen damit auch länger Pension. Es sollte aber jedem einleuchten, dass sich diese Entwicklung auch in unserem Pensionssystem widerspiegeln muss. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass Menschen die Möglichkeit haben, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Deshalb müssen wir ehrlich darüber sprechen, wie wir Rahmenbedingungen für eine Erwerbstätigkeit bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter sicherstellen, um unser Pensionssystem langfristig finanzierbar, fair und verlässlich zu machen.“

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