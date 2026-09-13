  • 13.09.2026, 12:33:02
  • /
  • OTS0015

SPÖ-Lindner: EU muss an der Seite der türkischen LGBTIQ+ Community stehen!

SPÖ-LGBTIQ+ Sprecher fordert nach Verhaftungswelle europäischen Einsatz für Menschenrechte in der Türkei

Wien (OTS) - 

Die LGBTIQ+ Community in der Türkei ist schon seit längerer Zeit zu einem zentralen Feindbild von Langzeit-Machthaber Erdogan geworden. Angesichts schlechter Umfragewerte für seine Partei eskalierte die türkische Regierung nun ihr Vorgehen gegen Organisationen und Aktivist:innen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen, einmal mehr. Laut Medienberichten wurden in den vergangenen Stunden bei landesweiten Razzien gegen LGBTIQ+ Organisationen insgesamt 26 Personen verhaftet, Vereinslokale gestürmt und Online-Auftritte stillgelegt. Nach weiteren Personen wird polizeilich gefahndet. Für den LGBTIQ+ Sprecher der SPÖ, Mario Lindner, steht fest, dass diese neue Eskalation der politischen Verfolgung in der Türkei eine starke europäische Antwort braucht: „Die Europäische Union darf nicht tatenlos zusehen, wenn Menschen in der Türkei von Polizei und Justiz verfolgt werden, nur weil sie sich für ihre Menschenrechte einsetzen. Erdogans Angst vor schlechten Umfragewerten darf niemals als Vorwand für die Verfolgung von Minderheiten akzeptiert werden. Die Entwicklungen der letzten Stunden brauchen eine klare diplomatische und politische Antwort der Europäischen Union!“, so Lindner. **** (Schluss) sp/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright